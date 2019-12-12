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СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО

СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
У Східноєвропейському університеті ім. Лесі Українки в день народження поетеси обговорили повернення закладу вищої освіти попередньої назви.

Так, 25 лютого круглий стіл «Волинська освітня традиція та університет Лесі Українки: назва, стратегія діяльності» зібрав видатних волинян, учених, організаторів науки, відомих державних, політичних, громадсько-культурних-діячів, журналістів, публічних інтелектуалів, письменників та студентів, - пише ІА Конкурент.

Опісля вітального слова ректора Анатолія Цьося, за те, аби університету повернути назву Волинський національний університет ім. Лесі Українки першою виступила народна депутатка Ірина Констанкевич.

«Я думаю, що назва Волинський національний університет поверне історичну генеалогію нашого університету, і він буде більш глибоким та перспективним», – озвучила депутатка.

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк зауважила, що зберігаючи етимологію назв за зразком знаних у світі вишів, не зрікаючись європейського вектора розвитку освітянської галузі, обґрунтованою та логічною є назва Волинського національного університету і присвоєння йому імені найвидатнішої поетеси цього краю – Лесі Українки.

Виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт також підтримав перейменування, адже назва Волинський національний університет все таки є ближчою.

«Я підтримую повернення старої назви, адже вона природніша та навіть ближча до душі», – зауважив Пустовіт.

Проректор з навчальної роботи та рекрутації, кандидат філологічних наук, доцент Юрій Громик пояснив, що має бути логічна обґрунтованість назви.

«Хочу звернути увагу на абревіатуру, якою ми часто послуговуємося. Університет СНУ, спорткомплекс СНУ, а ми хочемо бути живим та жвавим університетом», – аргументовано зауважив Юрій Громик та додав, що університет через його нинішню назву часто плутають.

Опісля промов учасників круглого столу відбулося голосування, в результаті якого з'ясувалося, що більшість присутніх за те, аби університет перейменувати. У тексті резолюції зазначили, що має ще відбутися обговорення у трудових колективах, а згодом стартує процес перейменування.

СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО
СНУ чи ВНУ: у Луцьку перейменують університет. ФОТО

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Теги: сну, університет, перейменування
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