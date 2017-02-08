Оселю лучанки три роки затоплюють сусіди. ВІДЕО

Власниця квартири на вулиці Шопена, 4 у Луцьку звернулася до кореспондентів Суспільного, бо, з її слів, три роки поспіль її оселю затоплюють сусіди. З’ясувати, де протікає та усунути несправність комунальники не можуть, каже директор Луцького ЖКП №3Про це розповідають у сюжеті Суспільне.ВолиньНа місці, де були шпалери, пошкоджена пліснявою штукатурка, стіни, просякнуті водою, — розповідає власниця квартири на Шопена, 4 у Луцьку. Три роки її помешкання заливає вода із труб, що протікають. Жінка каже: між кухнею і ванною прокладені труби водопостачання і каналізації."Після цього затоплення замкнуло проводку, світла не було, стелю мусили знімати, бо усе тут було затоплено і все на даний час гниє", - каже власниця квартири Олена Роюк.Усунути протікання, зі слів Олени Роюк, не можуть, бо власники квартири, що над ними, не пускають працівників ЖЕКу. Жінка показує письмові звернення й акти обстеження її квартири працівниками Луцького ЖКП№ 3, яке обслуговує будинок."Власник квартири треба щоб надав доступ до каналізаційної мережі та водопостачання. На даний момент вона цього не робить. Дільничний і поліція приходили, стукали у двері, вони двері не відчиняли і все"Офісне приміщення на першому поверсі. Орендарговорить: зі стелі протікає."Час від часу було замикання електропроводки уже, пліснява нас стінах. Ось ця стіна у плісняві і ми постійно протираємо тут воду. От тут тече постійно. Характерний запах цвілі з’явився у самому приміщенні"Директор Луцького житлово-комунального підприємства №3 Руслан Юлдашев каже: без дозволу власника у приватну квартиру потрапити комунальники не можуть. Говорить: у квартирі, яка знаходиться над тією, що затоплює, зробили перепланування каналізаційної мережі.Директор Луцького ЖКП №3"Вони на півтора метра переносять унітаз. Кладуть горизонтально по підлозі трубу. Відповідно, там десь не закарбувати правильно і від того іде підтікання 35-ої квартири. Для того, щоб це зробити, треба потрапити у квартиру, сам стояк іде посеред кухні"Директор Луцького ЖКП №3 Руслан Юлдашев каже: якщо сусіди не знайдуть порозуміння, то питання вирішувати потрібно через суд. На момент знімання у квартирі на третьому поверсі ніхто не відчинив двері кореспондентам Суспільного. Юрист Юрій Тертичний розповів, щоб позиватися до суду, власникам потрібно скласти акт про затоплення квартири."Також в акті обов’язково зазначити, які саме пошкодження були у квартирі на другому поверсі. Зокрема: на стінах, на стелі, на підлозі. Надалі визначити орієнтовну вартість збитків, які завдані даними протиправними діями. Звичайно, що важливим є встановлення причини даного затоплення: чи затоплення відбувається унаслідок неправомірних дій жильців квартири, яка перебуває на третьому поверсі, чи, можливо, це квартира, яка перебуває на четвертому поверсі, тому бажано зайти у квартиру на четвертому поверсі та про відсутність чи наявність якихось фактів затоплення"