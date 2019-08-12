Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час





Про це



Переконалися, що необхідно дотримуватися режиму дня. Вчилися визначати час за годинником, який змайстрували власноруч. Пригадали послідовність зміни пір року, назви місяців та днів тижня.



Такі заняття навчили першачків цінувати і з користю використовувати кожну хвилинку свого швидкоплинного часу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом тижня «Час», який походив а Олеській школі, учні першого класу вчилися раціонально використовувати свій час та час інших людей.Про це пише Кордон.Переконалися, що необхідно дотримуватися режиму дня. Вчилися визначати час за годинником, який змайстрували власноруч. Пригадали послідовність зміни пір року, назви місяців та днів тижня.Такі заняття навчили першачків цінувати і з користю використовувати кожну хвилинку свого швидкоплинного часу.

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