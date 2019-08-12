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Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час

Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Протягом тижня «Час», який походив а Олеській школі, учні першого класу вчилися раціонально використовувати свій час та час інших людей.

Про це пише Кордон.

Переконалися, що необхідно дотримуватися режиму дня. Вчилися визначати час за годинником, який змайстрували власноруч. Пригадали послідовність зміни пір року, назви місяців та днів тижня.

Такі заняття навчили першачків цінувати і з користю використовувати кожну хвилинку свого швидкоплинного часу.

Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час
Волинські першокласники вчилися раціонально використовувати час

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Теги: першокласники, час, заняття
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