На Волині нараховується до 2 мільйонів тонн небезпечних відходів





Про це йшлося 25 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, -



На розгляд членів комісії винесли проєкт рішення щодо Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року.



Як розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Ігор Чуліпа, розроблена стратегія – це плановий документ, де прописуються основні цілі, а вже потім будуть визначені заходи та проєкти задля досягнення основних завдань.



Він додав, що передбачено теж дослідження, зокрема буде проводитися моніторинг повітря, вод та ґрунтів.



Загалом стратегія включає п’ять головних цілей:



- підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки;



- розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення;



- розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації);



- розвиток транскордонного співробітництва;



- раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека.



Ігор Чуліпа зауважив, що зараз департамент збирає ініціативи та проєкти від зацікавлених ОТГ, підприємців, громадських діячів. Він підкреслив, що стратегія – це скоріше абстрактний документ, який не передбачає конкретних заходів, а визначає цілі на наступні роки.



Членів комісії, натомість, найбільше зацікавили плани та конкретні заходи, які дозволять вирішити нагальні екологічні проблеми області, зокрема погіршення якості атмосферного повітря, обміління Світязю, накопичення сміття тощо.



Як повідомили, стратегія передбачає, наприклад, окрім моніторингу, створення сучасної системи збору відходів, роздільний збір відходів.



Щодо будівництва сміттєспалювального заводу, то Ігор Чуліпа розповів, що інвестор, зацікавлений у будівництві заводу, втратив інтерес, адже область не зможе забезпечити завод сміттям, аби він працював на повну потужність.



«Інвестор втратив інтерес на будівництво заводу, адже такий не буде економічно доцільним», – сказав Ігор Чуліпа.



У цілому на Волині нараховується до двох мільйонів тонн небезпечних відходів (це без урахування стихійних сміттєзвалищ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область накопичила близько двох мільйонів тонн небезпечних відходів. У планах, аби зменшити цю цифру, – будівництво сміттєспалювальних або сміттєпереробних заводів, однак зацікавлених інвесторів немає.Про це йшлося 25 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, - пише ІА Волинські новини.На розгляд членів комісії винесли проєкт рішення щодо Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року.Як розповів директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, розроблена стратегія – це плановий документ, де прописуються основні цілі, а вже потім будуть визначені заходи та проєкти задля досягнення основних завдань.Він додав, що передбачено теж дослідження, зокрема буде проводитися моніторинг повітря, вод та ґрунтів.Загалом стратегія включає п’ять головних цілей:- підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки;- розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення;- розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації);- розвиток транскордонного співробітництва;- раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека.Ігор Чуліпа зауважив, що зараз департамент збирає ініціативи та проєкти від зацікавлених ОТГ, підприємців, громадських діячів. Він підкреслив, що стратегія – це скоріше абстрактний документ, який не передбачає конкретних заходів, а визначає цілі на наступні роки.Членів комісії, натомість, найбільше зацікавили плани та конкретні заходи, які дозволять вирішити нагальні екологічні проблеми області, зокрема погіршення якості атмосферного повітря, обміління Світязю, накопичення сміття тощо.Як повідомили, стратегія передбачає, наприклад, окрім моніторингу, створення сучасної системи збору відходів, роздільний збір відходів.Щодо будівництва сміттєспалювального заводу, то Ігор Чуліпа розповів, що інвестор, зацікавлений у будівництві заводу, втратив інтерес, адже область не зможе забезпечити завод сміттям, аби він працював на повну потужність.«Інвестор втратив інтерес на будівництво заводу, адже такий не буде економічно доцільним», – сказав Ігор Чуліпа.У цілому на Волині нараховується до двох мільйонів тонн небезпечних відходів (це без урахування стихійних сміттєзвалищ).

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