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У Румунії зафіксували перший випадок коронавірусу

У Румунії зафіксували перший випадок коронавірусу
Перший випадок зараження коронавірусом нового типу зафіксовано у вівторок в Румунії.

Про це з посиланням на місцеве телебачення повідомило агентство Reuters, - пише УНН.

За його даними, інфікований повернувся до Румунії три тижні тому після відвідин Італії. Хворого помістили в карантин в бухарестської інфекційної лікарні.

Сільвія Боляку, директор управління охорони здоров’я міста Сучава, заявила, що якщо результат тестів буде позитивним, пацієнта переведуть до міста Ясси.

Варто також зазначити, що за повідомленням місцевої газети Adevarul — через чутки про наближення епідемії COVID-19 у місцевих магазинах спостерігалися великі черги та нестача продовольства.

Також Adevarul повідомило, що в Італії виявили коронавірус у чоловіка, який перебував на території румунського міста Крайова з 18 по 22 лютого. Чотири дні чоловік відвідував родичів своєї дружини, громадянки Румунії, провів декілька зустрічей з людьми.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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