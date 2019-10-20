У Нововолинському відділенні поліції облаштують нові кімнати для затриманих





На дні депутата 25-го лютого в Нововолинській міськраді повідомили про співфінансування проєкту. Ще 200 тисяч гривень – це кошти Головного управління Національної поліції, -



У коментарі т.в.о. начальника місцевого відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що КЗД будуть європейського зразка, з усіма необхідними умовами для перебування тимчасово затриманих осіб.



Чотири кімнати з камерами відеоспостереження облаштують на першому поверсі адмінбудівлі Нововолинського відділення поліції. Головне управління Нацполіції шукає підрядника на виконання робіт.



Приміщення кімнати для затриманих має бути площею не менше 4 квадратних метрів на особу, із природним та електричним освітленням, вентиляцією та санітарно-гігієнічними приладами (чаші клозетні, умивальники).



На початку 2020-го року пройшла робоча нарада за участі Бучинського, міського голови Нововолинська, начальника відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Волині та інших спеціалістів, де підняли питання необхідності існування КЗД.



Нагадаємо, після реформи поліції у Нововолинську перестав працювати ізолятор тимчасового тримання, бо він не відповідав усім необхідним умовам. Приміщення пустує і вже не може використовуватися за призначенням.



Криміногенна ситуація в Нововолинську бажає бути кращою. Для прикладу, злочинів у місті більше реєструється, ніж у сусідньому Володимирі-Волинському, де ІТТ функціонує. Затриманих після вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень у Нововолинську не було куди помістити для ізоляції на час з’ясування обставин.



“Кімната для затриманих та доставлених виглядатиме як звичайна кімната, відповідатиме міжнародним стандартам. Будуть дотримані усі норми Європейської конвенції про захист прав людини. Ми не мали куди доставляти затриманих. Це стосується осіб, затриманих в порядку ст.208 КПК України, які підозрюються в вчиненні злочину або тих, хто скоїв адміністративне правопорушення, зокрема – сімейних дебоширів”, – розповів Бучинський.



Зазначимо, особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть затримати не більше ніж на три години для з’ясування обставин. Весь цей час за відсутності спеціально обладнаних приміщень, він перебуває у кабінетах поліції. Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.



За цих та інших, передбачених кримінально-процесуальним законодавством випадах, затримані чи доставлені особи будуть перебувати в КЗД. При обранні судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваних під конвоєм із зали засідань відправлятимуть у СІЗО в Луцьку.



"Це значно полегшить нашу роботу. Приміщення для тимчасово затриманих та доставлених було необхідністю для Нововолинського відділення поліції. Кімнати європейського зразку будуть першими в Волинській області. Їх розмістять в будівлі відділку. Для роботи з особового складу виділимо окремий наряд із 7-ми працівників", – зазначив Бучинський.



Під час утримання в кімнаті для затриманих понад 3 години, відповідно до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Нацполіції, затвердженої наказом №440 МВС України, осіб повинні забезпечити триразовим гарячим харчуванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському відділенні поліції з’являться кімнати для затриманих та доставлених (КЗД). На облаштування приміщення виділять 500 тисяч гривень з міського бюджету Нововолинська.На дні депутата 25-го лютого в Нововолинській міськраді повідомили про співфінансування проєкту. Ще 200 тисяч гривень – це кошти Головного управління Національної поліції, - інформує БУГ.У коментарі т.в.о. начальника місцевого відділення поліціїзазначив, що КЗД будуть європейського зразка, з усіма необхідними умовами для перебування тимчасово затриманих осіб.Чотири кімнати з камерами відеоспостереження облаштують на першому поверсі адмінбудівлі Нововолинського відділення поліції. Головне управління Нацполіції шукає підрядника на виконання робіт.Приміщення кімнати для затриманих має бути площею не менше 4 квадратних метрів на особу, із природним та електричним освітленням, вентиляцією та санітарно-гігієнічними приладами (чаші клозетні, умивальники).На початку 2020-го року пройшла робоча нарада за участі Бучинського, міського голови Нововолинська, начальника відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Волині та інших спеціалістів, де підняли питання необхідності існування КЗД.Нагадаємо, після реформи поліції у Нововолинську перестав працювати ізолятор тимчасового тримання, бо він не відповідав усім необхідним умовам. Приміщення пустує і вже не може використовуватися за призначенням.Криміногенна ситуація в Нововолинську бажає бути кращою. Для прикладу, злочинів у місті більше реєструється, ніж у сусідньому Володимирі-Волинському, де ІТТ функціонує. Затриманих після вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень у Нововолинську не було куди помістити для ізоляції на час з’ясування обставин.“Кімната для затриманих та доставлених виглядатиме як звичайна кімната, відповідатиме міжнародним стандартам. Будуть дотримані усі норми Європейської конвенції про захист прав людини. Ми не мали куди доставляти затриманих. Це стосується осіб, затриманих в порядку ст.208 КПК України, які підозрюються в вчиненні злочину або тих, хто скоїв адміністративне правопорушення, зокрема – сімейних дебоширів”, – розповів Бучинський.Зазначимо, особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть затримати не більше ніж на три години для з’ясування обставин. Весь цей час за відсутності спеціально обладнаних приміщень, він перебуває у кабінетах поліції. Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.За цих та інших, передбачених кримінально-процесуальним законодавством випадах, затримані чи доставлені особи будуть перебувати в КЗД. При обранні судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваних під конвоєм із зали засідань відправлятимуть у СІЗО в Луцьку."Це значно полегшить нашу роботу. Приміщення для тимчасово затриманих та доставлених було необхідністю для Нововолинського відділення поліції. Кімнати європейського зразку будуть першими в Волинській області. Їх розмістять в будівлі відділку. Для роботи з особового складу виділимо окремий наряд із 7-ми працівників", – зазначив Бучинський.Під час утримання в кімнаті для затриманих понад 3 години, відповідно до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Нацполіції, затвердженої наказом №440 МВС України, осіб повинні забезпечити триразовим гарячим харчуванням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію