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Лікарі розповіли, чому потрібно мити руки після комп'ютерної клавіатури

Лікарі розповіли, чому потрібно мити руки після комп'ютерної клавіатури
Вчені вважають туалет найбільш небезпечним місцем за кількістю хвороботворних бактерій. Але більшість лікарів не дотримуються цієї думки, а тому назвали предмети, після взаємодії з якими необхідно негайно вимити руки.

Про це пише Ukrhealth.

Поручні в громадському транспорті, кошики і візки в супермаркетах також виступають в якості розсадника інфекцій, адже ними кожен день користується велика кількість людей. Шкідливі мікроорганізми знаходяться на меню закладів громадського харчування, а тому лікарі рекомендують мити руки після того, як зроблено замовлення.

Про гігієну не варто забувати і контактуючи з тваринами, в тому числі і домашніми – на їх шерсті можуть бути присутніми частинки продуктів життєдіяльності і пил.

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Теги: гігієна, руки, здоров'я
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