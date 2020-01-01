Лікарі розповіли, чому потрібно мити руки після комп'ютерної клавіатури





Про це



Поручні в громадському транспорті, кошики і візки в супермаркетах також виступають в якості розсадника інфекцій, адже ними кожен день користується велика кількість людей. Шкідливі мікроорганізми знаходяться на меню закладів громадського харчування, а тому лікарі рекомендують мити руки після того, як зроблено замовлення.



Про гігієну не варто забувати і контактуючи з тваринами, в тому числі і домашніми – на їх шерсті можуть бути присутніми частинки продуктів життєдіяльності і пил.

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