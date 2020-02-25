11 українських міст мають пряме авіасполучення з Туреччиною





Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України, -



"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень", – каже міністр.



Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною:



Київ

Одеса

Херсон

Миколаїв

Харків

Дніпро

Львів

Чернівці

Вінниця

Івано-Франківськ

Запоріжжя



Встановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.



Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави.



«Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як міжнародному, так і внутрішньому сполученні», – підкреслив міністр інфраструктури України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами переговорів на рівні авіаційних влад Україна суттєво розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною.Про це заявив міністр інфраструктури України, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України, - пише Рубрика "Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень", – каже міністр.Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною:КиївОдесаХерсонМиколаївХарківДніпроЛьвівЧернівціВінницяІвано-ФранківськЗапоріжжяВстановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави.«Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як міжнародному, так і внутрішньому сполученні», – підкреслив міністр інфраструктури України.

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