11 українських міст мають пряме авіасполучення з Туреччиною
Сьогодні, 05:17
За результатами переговорів на рівні авіаційних влад Україна суттєво розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною.
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України, - пише Рубрика.
"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень", – каже міністр.
Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною:
Київ
Одеса
Херсон
Миколаїв
Харків
Дніпро
Львів
Чернівці
Вінниця
Івано-Франківськ
Запоріжжя
Встановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.
Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави.
«Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як міжнародному, так і внутрішньому сполученні», – підкреслив міністр інфраструктури України.
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Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України, - пише Рубрика.
"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса – Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень", – каже міністр.
Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною:
Київ
Одеса
Херсон
Миколаїв
Харків
Дніпро
Львів
Чернівці
Вінниця
Івано-Франківськ
Запоріжжя
Встановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.
Очільник Міністерства наголосив, що розширення регулярного міжнародного та внутрішнього авіасполучення українських міст є важливою частиною комплексного розвитку авіаційної галузі Української держави.
«Ми лібералізуємо міжнародні авіаперевезення, модернізуємо регіональні аеропорти, створюємо рівні умови для заходу авіакомпаній і розвитку прозорого та конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень авіатранспортом. Наше стратегічно важливе завдання зробити літак для українців доступним і зручним засобом пересування як міжнародному, так і внутрішньому сполученні», – підкреслив міністр інфраструктури України.
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