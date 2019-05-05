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У храмах Волині молитимуться за подолання коронавірусу

У храмах Волині молитимуться за подолання коронавірусу
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликає молитися, щоб Господь не допускав коронавірус в Україну.

Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.

З благословіння владики у найближчу неділю в церквах єпархії відправлять молебні на прохання вберегти Україну від небезпечного китайського вірусу.

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Теги: коронавірус, храм, молитва
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Коментарі 1
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батюшки нехай самі моляться, а у цій ситуації збирати людей зайве!!!
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