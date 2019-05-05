У храмах Волині молитимуться за подолання коронавірусу





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З благословіння владики у найближчу неділю в церквах єпархії відправлять молебні на прохання вберегти Україну від небезпечного китайського вірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликає молитися, щоб Господь не допускав коронавірус в Україну.Про це пишуть на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.З благословіння владики у найближчу неділю в церквах єпархії відправлять молебні на прохання вберегти Україну від небезпечного китайського вірусу.

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