Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 26 лютого
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.32, а продаж – 24.45.
Євро при купівлі становить – 26.45, продажу – 26.60
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.15, продаж – 6.20.
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Євро при купівлі становить – 26.45, продажу – 26.60
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.15, продаж – 6.20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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