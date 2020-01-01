вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 26 лютого

Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 26 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.32, а продаж – 24.45.

Євро при купівлі становить – 26.45, продажу – 26.60

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.39.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.15, продаж – 6.20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині школярка обікрала жінку в інвалідному візку
Сьогодні, 09:31
26 лютого – яке сьогодні свято і чому в цей день треба таємно робити добрі справи
Сьогодні, 09:20
Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 26 лютого
Сьогодні, 09:10
На Волині сталася пожежа у багатоповерхівці
Сьогодні, 08:59
У храмах Волині молитимуться за подолання коронавірусу
Сьогодні, 08:28
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 лютого Курс валют у Луцьку на 25 лютого
25 лютий, 09:14
Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали Курс валют у Луцьку на 24 лютого: долар і євро знову подешевшали
24 лютий, 09:12
Курс валют у Луцьку на 21 лютого Курс валют у Луцьку на 21 лютого
21 лютий, 09:10
Курс валют у Луцьку на 20 лютого Курс валют у Луцьку на 20 лютого
20 лютий, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
25 лютий, 14:29
 1
На трасі «Горохів-Локачі» автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 10:24
 0
Весняний призов на Волині: кого забиратимуть в армію
Сьогодні, 10:16
 0
Автобус «Львів-Луцьк» потрапив у аварію, де одразу зіткнулись шість авто. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
У селищі на Волині обікрали квартиру волонтера зі США
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8