У селищі на Волині обікрали квартиру волонтера зі США
Сьогодні, 09:43
У селищі Ратне обікрали квартиру американця, який прибув в Україну як волонтер Корпусу Миру.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили власні джерела.
Як стало відомо, відповідна заява надійшла від уродженця США, який проживає в селищі Ратне з 2018 року як волонтер Корпусу Миру та має відповідну посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Чоловік повідомив про те, що в період з 7 по 25 лютого 2020 року невідома особа проникла в квартиру та викрала 1000 доларів США та три паспорти. Два паспорти належать громадянам США та один громадянину Великобританії.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили власні джерела.
Як стало відомо, відповідна заява надійшла від уродженця США, який проживає в селищі Ратне з 2018 року як волонтер Корпусу Миру та має відповідну посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Чоловік повідомив про те, що в період з 7 по 25 лютого 2020 року невідома особа проникла в квартиру та викрала 1000 доларів США та три паспорти. Два паспорти належать громадянам США та один громадянину Великобританії.
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