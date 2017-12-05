У селищі на Волині обікрали квартиру волонтера зі США





Про це Інформаційному агентству



Як стало відомо, відповідна заява надійшла від уродженця США, який проживає в селищі Ратне з 2018 року як волонтер Корпусу Миру та має відповідну посвідку на тимчасове проживання в Україні.



Чоловік повідомив про те, що в період з 7 по 25 лютого 2020 року невідома особа проникла в квартиру та викрала 1000 доларів США та три паспорти. Два паспорти належать громадянам США та один громадянину Великобританії.

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