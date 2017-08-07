Автобус «Львів-Луцьк» потрапив у аварію, де одразу зіткнулись шість авто. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 лютого приблизно о 16:05 неподалік села Чишки Пустомитівського району, - пише ГУНП у Львівській області.



Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Закарпатської області, керуючи вантажівкою ДАФ, зіткнувся з автомобілем Dacia Logan, який в свою чергу зіткнувся з автобусом «БАЗ», що їхав попереду. За інформації



Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Ford, 34-річний житель міста Винники, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля Fiat - житель Львова.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП, слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Львова зіткнулись шість автомобілів. Серед них - автобус із сполученням “Львів-Луцькˮ.Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 лютого приблизно о 16:05 неподалік села Чишки Пустомитівського району, - пише ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Закарпатської області, керуючи вантажівкою ДАФ, зіткнувся з автомобілем Dacia Logan, який в свою чергу зіткнувся з автобусом «БАЗ», що їхав попереду. За інформації департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА , автобус був із сполученням “Львів-Луцькˮ, під керуванням мешканця Луцька. Далі він зіткнувся з Ford Kuga, а Ford - з Volkswagen Sharan.Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Ford, 34-річний житель міста Винники, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля Fiat - житель Львова.Поліцейські встановлюють обставини ДТП, слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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