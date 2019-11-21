Весняний призов на Волині: кого забиратимуть в армію

У квітні в Луцьку розпочнеться весняний призов на строкову військову службу.Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської радиВідтак, з 25 лютого по 27 березня 2020 року розпочне роботу міська військово-лікарська комісія з медичного огляду призовників. А з 1 квітня по 30 червня працюватиме міська призовна комісії на призовній дільниці Луцького об’єднаного міського військового комісаріат.Згідно з розпорядженням до українського війська призиватуть чоловіків, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.