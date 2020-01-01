На трасі «Горохів-Локачі» автомобіль збив пішохода





Аварія трапилася вчора, 25 лютого, приблизно о 21 годині, - інформує



За кермом транспортного засобу перебував 66-річний житель райцентру. Водій допустив наїзд на 30-річного жителя цього ж району, котрий рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в центральну районну лікарню.



За фактом ДТП слідчі Локачинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням «Горохів-Локачі» поблизу райцентру Локачі автомобіль Peugeot Expert збив пішохода.Аварія трапилася вчора, 25 лютого, приблизно о 21 годині, - інформує ГУНП у Волинській області. За кермом транспортного засобу перебував 66-річний житель райцентру. Водій допустив наїзд на 30-річного жителя цього ж району, котрий рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в центральну районну лікарню.За фактом ДТП слідчі Локачинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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