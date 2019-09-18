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Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який відчував нестерпний біль у ногах

Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який відчував нестерпний біль у ногах
Судинні хірурги Ковельського МТМО успішно прооперували пенсіонера.

Зазначається, що 72-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на мерзлякуватість та поблідніння нижніх кінцівок, нестерпний біль, що виникав при ходьбі на відстань навіть до 50 метрів, - йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Пацієнтові встановлено діагноз – атеросклероз судин нижніх кінцівок, ХАН ІІІ ступеня, синдром Леріша (оклюзія обох зовнішніх клубових артерій).

Відтак, судинні хірурги відновили кровотік в нижніх кінцівках пацієнта, використавши штучні протези, щоб обійти уражені ділянки судин. Найближчим часом пацієнт знову зможе вільно та безболісно пересуватись власними ногами та повернутися до звичного способу життя.

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Теги: операція, Ковель, лікарі
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