Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який відчував нестерпний біль у ногах
Сьогодні, 10:41
Судинні хірурги Ковельського МТМО успішно прооперували пенсіонера.
Зазначається, що 72-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на мерзлякуватість та поблідніння нижніх кінцівок, нестерпний біль, що виникав при ходьбі на відстань навіть до 50 метрів, - йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнтові встановлено діагноз – атеросклероз судин нижніх кінцівок, ХАН ІІІ ступеня, синдром Леріша (оклюзія обох зовнішніх клубових артерій).
Відтак, судинні хірурги відновили кровотік в нижніх кінцівках пацієнта, використавши штучні протези, щоб обійти уражені ділянки судин. Найближчим часом пацієнт знову зможе вільно та безболісно пересуватись власними ногами та повернутися до звичного способу життя.
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Зазначається, що 72-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на мерзлякуватість та поблідніння нижніх кінцівок, нестерпний біль, що виникав при ходьбі на відстань навіть до 50 метрів, - йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнтові встановлено діагноз – атеросклероз судин нижніх кінцівок, ХАН ІІІ ступеня, синдром Леріша (оклюзія обох зовнішніх клубових артерій).
Відтак, судинні хірурги відновили кровотік в нижніх кінцівках пацієнта, використавши штучні протези, щоб обійти уражені ділянки судин. Найближчим часом пацієнт знову зможе вільно та безболісно пересуватись власними ногами та повернутися до звичного способу життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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