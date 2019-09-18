Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який відчував нестерпний біль у ногах

Судинні хірурги Ковельського МТМО успішно прооперували пенсіонера.Зазначається, що 72-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на мерзлякуватість та поблідніння нижніх кінцівок, нестерпний біль, що виникав при ходьбі на відстань навіть до 50 метрів, - йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Пацієнтові встановлено діагноз – атеросклероз судин нижніх кінцівок, ХАН ІІІ ступеня, синдром Леріша (оклюзія обох зовнішніх клубових артерій).Відтак, судинні хірурги відновили кровотік в нижніх кінцівках пацієнта, використавши штучні протези, щоб обійти уражені ділянки судин. Найближчим часом пацієнт знову зможе вільно та безболісно пересуватись власними ногами та повернутися до звичного способу життя.