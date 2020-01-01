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У Луцьку декілька екіпажів поліцейських наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО

У Луцьку декілька екіпажів поліцейських наздоганяли п'яного водія. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кравчука патрульні помітили Volkswagen на іноземній реєстрації, водій якого порушував правила дорожнього руху.

Подія сталась 25 лютого близько 22-ї години, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Орієнтування, що водій може перебувати в стані сп’яніння, передали іншим екіпажам. Згодом порушника почали переслідувати, оскільки на законну вимогу поліцейських про зупинку той не реагував. Утікаючи, водій порушував правила дорожнього руху: рухався по зустрічній смузі, не вмикав покажчики повороту, створював аварійні ситуації.
Наздогнали й заблокували його кілька екіпажів на вулиці Карпенка-Карого.

Особу водія встановили: ним виявився 46-річний волинянин. Перевірка на стан сп’яніння показала 1,80 проміле алкоголю. Також чоловіка освідували і на стан наркотичного сп’яніння.

На злісного порушника оформили два протоколи, які спрямували до суду, та три постанови, згідно з якими він заплатить чималий штраф.


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Теги: водій, патрульні
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