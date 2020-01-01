У Луцьку відремонтують фасад гімназії та добудують приймальне відділення лікарні
Сьогодні, 19:20
У Луцьку розподілили вільні бюджетні залишки.
Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що 35 тисяч гривень спрямують на реалізацію програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, 45 тисяч – ДЮСШ №3 на оплату за енергоносії і 510 тисяч на капітальний ремонт приміщення.
Ще 100 тисяч гривень виділили на ремонт фасаду гімназії №4. 750 тисяч із бюджету дали на облаштування приміщення відділення надання екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні, йдеться про добудову приймального відділення.
«Це державна програма. У цілому по Україні затвердили 220 опорних лікарень, де будуть розбудовувати приймальні відділення. Це робитимуть за кошти держбюджету та співфінансування. Нині все на стадії виготовлення проєкту. Здати проєкт планують до 28 жовтня», - зауважив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
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Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що 35 тисяч гривень спрямують на реалізацію програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, 45 тисяч – ДЮСШ №3 на оплату за енергоносії і 510 тисяч на капітальний ремонт приміщення.
Ще 100 тисяч гривень виділили на ремонт фасаду гімназії №4. 750 тисяч із бюджету дали на облаштування приміщення відділення надання екстреної медичної допомоги Луцької міської клінічної лікарні, йдеться про добудову приймального відділення.
«Це державна програма. У цілому по Україні затвердили 220 опорних лікарень, де будуть розбудовувати приймальні відділення. Це робитимуть за кошти держбюджету та співфінансування. Нині все на стадії виготовлення проєкту. Здати проєкт планують до 28 жовтня», - зауважив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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