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Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання

Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
В Україну в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт, який В Україну в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт у західних областях.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Найтепліше, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Впродовж дня - +10 +15 градусів. На решті території очікують +4 +8 градусів.

"Завтра сильні, до штормових, пориви, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України - помірний, західний та південно-західний, вітер", - йдеться у повідомлені.

За словами синоптика, до кінця тижня, вихідними, похолодає ще на декілька градусів, проте з понеділка знову потепліє.


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Теги: похолодання, синоптик
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