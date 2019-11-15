Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
Сьогодні, 11:27
В Україну в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт, який В Україну в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт у західних областях.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Найтепліше, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Впродовж дня - +10 +15 градусів. На решті території очікують +4 +8 градусів.
"Завтра сильні, до штормових, пориви, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України - помірний, західний та південно-західний, вітер", - йдеться у повідомлені.
За словами синоптика, до кінця тижня, вихідними, похолодає ще на декілька градусів, проте з понеділка знову потепліє.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Найтепліше, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Впродовж дня - +10 +15 градусів. На решті території очікують +4 +8 градусів.
"Завтра сильні, до штормових, пориви, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України - помірний, західний та південно-західний, вітер", - йдеться у повідомлені.
За словами синоптика, до кінця тижня, вихідними, похолодає ще на декілька градусів, проте з понеділка знову потепліє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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