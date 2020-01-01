вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату

Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату
На Волині судили чоловіка, який погрожував спалити будинок.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 53-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району ввечері вчинив вдома дебош, нецензурно лаявся до своєї дружини, кидався до неї битися, а потім став погрожувати, що спалить будинок, - пише Район.Ковель.

На місце інциденту приїхали працівники поліції, які склали протокол за фактом вчинення домашнього насильства, однак п’яний чоловік відмовився його підписувати та давати будь-які пояснення.

До Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився, однак був заочно визнаний винним та оштрафований на 170 гривень. Він також має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, дебош, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку буде громадська вбиральня
Сьогодні, 12:09
Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату
Сьогодні, 11:58
Неповнолітній ром у Рівному викрав маршрутку та возив містом пасажирів
Сьогодні, 11:50
Андроїд Василь та сила думки: до «ПортCity» привезуть виставку «Місто роботів»*
Сьогодні, 11:46
Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
Волинянин побив дружину, бо не зміг поділити свіжину Волинянин побив дружину, бо не зміг поділити свіжину
05 лютий, 13:33
Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину Судили чоловіка, який п'яним ображав і виганяв з будинку дружину
20 січень, 14:12
Чоловік тональним кремом замазував синці на тілі: деталі вбивства волинянки Чоловік тональним кремом замазував синці на тілі: деталі вбивства волинянки
13 січень, 19:03
Облаяв продавчиню і зламав носа чоловікові: волинянина судили за п'яне хуліганство Облаяв продавчиню і зламав носа чоловікові: волинянина судили за п'яне хуліганство
10 січень, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
25 лютий, 14:29
 1
У луцькому парку буде громадська вбиральня
Сьогодні, 12:09
 0
Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату
Сьогодні, 11:58
 0
Неповнолітній ром у Рівному викрав маршрутку та возив містом пасажирів
Сьогодні, 11:50
 0
Андроїд Василь та сила думки: до «ПортCity» привезуть виставку «Місто роботів»*
Сьогодні, 11:46
 0
Медіа
відео
1/8