Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату
Сьогодні, 11:58
На Волині судили чоловіка, який погрожував спалити будинок.
Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 53-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району ввечері вчинив вдома дебош, нецензурно лаявся до своєї дружини, кидався до неї битися, а потім став погрожувати, що спалить будинок, - пише Район.Ковель.
На місце інциденту приїхали працівники поліції, які склали протокол за фактом вчинення домашнього насильства, однак п’яний чоловік відмовився його підписувати та давати будь-які пояснення.
До Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився, однак був заочно визнаний винним та оштрафований на 170 гривень. Він також має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.
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Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 53-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району ввечері вчинив вдома дебош, нецензурно лаявся до своєї дружини, кидався до неї битися, а потім став погрожувати, що спалить будинок, - пише Район.Ковель.
На місце інциденту приїхали працівники поліції, які склали протокол за фактом вчинення домашнього насильства, однак п’яний чоловік відмовився його підписувати та давати будь-які пояснення.
До Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився, однак був заочно визнаний винним та оштрафований на 170 гривень. Він також має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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