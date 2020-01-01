Судили волинянина, який влаштував вдома дебош і погрожував спалити хату





Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 53-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району ввечері вчинив вдома дебош, нецензурно лаявся до своєї дружини, кидався до неї битися, а потім став погрожувати, що спалить будинок, - пише



На місце інциденту приїхали працівники поліції, які склали протокол за фактом вчинення домашнього насильства, однак п’яний чоловік відмовився його підписувати та давати будь-які пояснення.



До Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився, однак був заочно визнаний винним та оштрафований на 170 гривень. Він також має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили чоловіка, який погрожував спалити будинок.Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 53-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району ввечері вчинив вдома дебош, нецензурно лаявся до своєї дружини, кидався до неї битися, а потім став погрожувати, що спалить будинок, - пише Район.Ковель На місце інциденту приїхали працівники поліції, які склали протокол за фактом вчинення домашнього насильства, однак п’яний чоловік відмовився його підписувати та давати будь-які пояснення.До Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився, однак був заочно визнаний винним та оштрафований на 170 гривень. Він також має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію