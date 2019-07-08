«Вулиці пусті, люди зайвий раз виходити на двір не поспішають», – лучанка про коронавірус в Італії

Наталія проживає в Італії в області П'ємонте, в одному із семи регіонів країни, які постраждали від короноварісу.



Вона розповіла



Наталія живе в місті Асті, воно на сьогодні не закрите на карантин.Там виявлено лише один випадок захворювання на коронавірус. Населені пункти, в яких карантин запроваджено, оточені поліцією. Туди заборонені в'їзд та виїзд звідти.



Лучанка розповідає, що паніка серед італійців присутня, але не дуже велика.



"Вулиці пусті, люди зайвий раз виходити на двір не поспішають. В аптеках важко знайти антисептичні засоби та маски, хоча не так багато людей їх одягає".



В місті зачинено всі навчальні заклади, різноманітні гуртки тощо. Скасовано усі масові заходи. Магазини та супермаркети продовжують працювати. Там утворюються чималі черги, люди скуповують продукти на тиждень або більше, щоб менше виходити на двір.



"Деякі відділи у магазинах – майже порожні. Мова йде про полички з макаронами, консервами та іншими товарами довгого зберігання. Працівники не завжди встигають вивозити та розкладати продукцію. На одному з магазинів навіть було оголошення, що дефіциту нема, панікувати не потрібно".



Наталія каже, що задля безпеки, регулярно використовує антисептик, часто миє руки та промиває ніс. Вдома проводить вологе прибирання з використанням антисептичних засобів.



"Хочу наголосити, що в Італії створили спеціальний "зелений" номер для повідомлення про підозру на наявність коронавірусу. Окрім цього, біля лікарень встановили спеціальні пункти, щоб не створювати хаосу у самих медзакладах", – резюмувала Наталія.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкапроживає в Італії в області П'ємонте, в одному із семи регіонів країни, які постраждали від короноварісу.Вона розповіла ІА "Конкурент" про те, як італійці боряться з поширенням коронавірусу, що відбувається на вулицях, в магазинах та біля "закритих" міст.Наталія живе в місті Асті, воно на сьогодні не закрите на карантин.Там виявлено лише один випадок захворювання на коронавірус. Населені пункти, в яких карантин запроваджено, оточені поліцією. Туди заборонені в'їзд та виїзд звідти.Лучанка розповідає, що паніка серед італійців присутня, але не дуже велика."Вулиці пусті, люди зайвий раз виходити на двір не поспішають. В аптеках важко знайти антисептичні засоби та маски, хоча не так багато людей їх одягає".В місті зачинено всі навчальні заклади, різноманітні гуртки тощо. Скасовано усі масові заходи. Магазини та супермаркети продовжують працювати. Там утворюються чималі черги, люди скуповують продукти на тиждень або більше, щоб менше виходити на двір."Деякі відділи у магазинах – майже порожні. Мова йде про полички з макаронами, консервами та іншими товарами довгого зберігання. Працівники не завжди встигають вивозити та розкладати продукцію. На одному з магазинів навіть було оголошення, що дефіциту нема, панікувати не потрібно".Наталія каже, що задля безпеки, регулярно використовує антисептик, часто миє руки та промиває ніс. Вдома проводить вологе прибирання з використанням антисептичних засобів."Хочу наголосити, що в Італії створили спеціальний "зелений" номер для повідомлення про підозру на наявність коронавірусу. Окрім цього, біля лікарень встановили спеціальні пункти, щоб не створювати хаосу у самих медзакладах", – резюмувала Наталія.

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