Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали інспектора сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області та його спільника за вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Наразі у пресслужбі ДБР повідомили усі деталі затримання.
Інформують, що поліцейський зупинив легковий автомобіль, підозрюючи водія в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Патрульний вилучив у громадянина посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Згодом правоохоронець запропонував передати через посередника - колишнього поліцейського хабар у сумі 5 тисяч гривень за непритягнення водія до адміністративної відповідальності та повернення документів.
25 лютого слідчі ДБР затримали патрульного та його колишнього колегу під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки у Волинській області.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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Наразі у пресслужбі ДБР повідомили усі деталі затримання.
Інформують, що поліцейський зупинив легковий автомобіль, підозрюючи водія в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Патрульний вилучив у громадянина посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Згодом правоохоронець запропонував передати через посередника - колишнього поліцейського хабар у сумі 5 тисяч гривень за непритягнення водія до адміністративної відповідальності та повернення документів.
25 лютого слідчі ДБР затримали патрульного та його колишнього колегу під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки у Волинській області.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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