Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідуваньГУ Нацполіції у Волинській області та його спільника за вимагання та одержання неправомірної вигоди.Наразі у пресслужбі ДБР повідомили усі деталі затримання.Інформують, що поліцейський зупинив легковий автомобіль, підозрюючи водія в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Патрульний вилучив у громадянина посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Згодом правоохоронець запропонував передати через посередника - колишнього поліцейського хабар у сумі 5 тисяч гривень за непритягнення водія до адміністративної відповідальності та повернення документів.25 лютого слідчі ДБР затримали патрульного та його колишнього колегу під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки у Волинській області.У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.