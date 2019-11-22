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Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО

Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали інспектора сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області та його спільника за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Наразі у пресслужбі ДБР повідомили усі деталі затримання.

Інформують, що поліцейський зупинив легковий автомобіль, підозрюючи водія в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Патрульний вилучив у громадянина посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Згодом правоохоронець запропонував передати через посередника - колишнього поліцейського хабар у сумі 5 тисяч гривень за непритягнення водія до адміністративної відповідальності та повернення документів.

25 лютого слідчі ДБР затримали патрульного та його колишнього колегу під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Волинської області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки у Волинській області.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО
Затримання поліцейських у Володимирі: у ДБР повідомили подробиці. ФОТО

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Теги: ДБР, затримання, Володимир-Волинський, поліцейські, хабар
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