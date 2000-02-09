Де на Волині не буде світла 27 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".2. 9.00-17.00Горохівський районний відділ освіти, Дитячий садок "Казка",ДВТП Волиньфарм, ФОП Токарська І.З., Адмінприміщення (казначейство), ФОП Додик Г.Я, ФОП Козаченко Н.М., ПАТ КБ Приватбанк, Управління пенсійного фонду, Центр зайнятості населення, вул. Гетьманська,вул. Шевченкам. Горохів , вул. Грушевського1. 10:00-17:00с.Орищі вул.Гагаріна1. 9:40 – 17:00ВУЖКГ (готель «Турія»), Ощадбанк,П-ць Никитюк Юрій Володимиров (майстерня),П-ць Сус Тетяна Микол. (маг. «ЕЛЕН-СУС»),Церква ЄХБ (мол. Будинок),П-ць Тимошенко Тетяна Олександрівна (салон краси «Ажур»),П-ць Приходько Валентина Миколаївна (магазин «Достаток»),П-ць Гарбарчук Олег Євгенович (магазин),П-ць Куява Микола (хкд. Майстерня)м. Камінь-Каширський,вул. 17-го Вересня2 ПЛ-0,4кВ, Л-3, КТП-190 9:30 – 17:00 с. Хотешів, вул.. Цегельна, вул.. Гніван1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-8009:00-17:00с. Звози поністю2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-45109:00-17:00с. МуравищеФОП Радчук Юрій Степанович – торговий кіоскКіверцівське ССТ - магазинмедпункт с.Муравищевул.Центральна,буд.32-48(парні),вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29,3 КТП-146, КТП-12109:00-17:00м. КіверціДП "Діброва" - виробниче приміщенняФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазинКіверцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерцівул.Філатова,вул.Кузнцова,буд.22-46/парнівул.Ковпака,22а,вул.М.Бурака,4. 09:00-17:00Дитячий будинок `Сонечко`школа №4НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"КП "Енергія" - котельня5 ЗТП-402,416 09:00-17:00Губська Ганна МихайлівнаФОП Ніфака Анатолій ВолодимировичФОП Теребус Руслан ПетровичФОП Ігнатишин Микола ЛеонтійовичЦерква Християн Віри Євангельської-пятидесятникиФОП Бодак Володимир ІвановичФОП Ревко Маріанна ВасилівнаФОП Дмитрієв Семен ГнатовичФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерцівул.Галана,буд.2-12/парні/,вул.Пушкіна,буд.1-17,пров.Базарний,вул.Некрасова,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Артсвердловина, клуб с.ВоротнівФАП с.Воротнів,Теремнівське споживче товариство,ФОП Михальчук Ю.І.,ФОП Кристич І.О.,с.Воротнів вул. Дачна, Центральна,1. 9:00-17:00Магазин с. Масловець1 КТП-68 10:00 - 17:00 Магазин, ФАП, Лісопилки с. МіжгайціВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.1 ПЛ-0.4КВ КТП-201 10:00 - 16:00. ФОП Кисляк.» Пилорама» с Любохини2 ПЛ-0.4 КВ КТП-211 10:00 - 16:00. с Любохини вул: Коржана « Хутір».1. 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича.