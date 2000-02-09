Де на Волині не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Горохівський район
2. 9.00-17.00
Горохівський районний відділ освіти, Дитячий садок "Казка",ДВТП Волиньфарм, ФОП Токарська І.З., Адмінприміщення (казначейство), ФОП Додик Г.Я, ФОП Козаченко Н.М., ПАТ КБ Приватбанк, Управління пенсійного фонду, Центр зайнятості населення, вул. Гетьманська,
вул. Шевченкам. Горохів , вул. Грушевського
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 9:40 – 17:00
ВУЖКГ (готель «Турія»), Ощадбанк,
П-ць Никитюк Юрій Володимиров (майстерня),
П-ць Сус Тетяна Микол. (маг. «ЕЛЕН-СУС»),
Церква ЄХБ (мол. Будинок),
П-ць Тимошенко Тетяна Олександрівна (салон краси «Ажур»),
П-ць Приходько Валентина Миколаївна (магазин «Достаток»),
П-ць Гарбарчук Олег Євгенович (магазин),
П-ць Куява Микола (хкд. Майстерня)
м. Камінь-Каширський,
вул. 17-го Вересня
2 ПЛ-0,4кВ, Л-3, КТП-190 9:30 – 17:00 с. Хотешів, вул.. Цегельна, вул.. Гніван
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-80
09:00-17:00
с. Звози поністю
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
09:00-17:00
с. Муравище
ФОП Радчук Юрій Степанович – торговий кіоск
Ківерцівське ССТ - магазин
медпункт с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні),
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,
вул.Селянська,буд.11-29,
3 КТП-146, КТП-121
09:00-17:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
4. 09:00-17:00
Дитячий будинок `Сонечко`
школа №4
НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"
КП "Енергія" - котельня
5 ЗТП-402,416 09:00-17:00
Губська Ганна Михайлівна
ФОП Ніфака Анатолій Володимирович
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович
Церква Християн Віри Євангельської-пятидесятники
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерці
вул.Галана,буд.2-12/парні/,
вул.Пушкіна,буд.1-17,
пров.Базарний,
вул.Некрасова,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Артсвердловина, клуб с.Воротнів
ФАП с.Воротнів,
Теремнівське споживче товариство,
ФОП Михальчук Ю.І.,
ФОП Кристич І.О.,
с.Воротнів вул. Дачна, Центральна,
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин с. Масловець
Любешівський район
1 КТП-68 10:00 - 17:00 Магазин, ФАП, Лісопилки с. Міжгайці
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4КВ КТП-201 10:00 - 16:00. ФОП Кисляк.» Пилорама» с Любохини
2 ПЛ-0.4 КВ КТП-211 10:00 - 16:00. с Любохини вул: Коржана « Хутір».
Турійський район
1. 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича.
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Горохівський район
2. 9.00-17.00
Горохівський районний відділ освіти, Дитячий садок "Казка",ДВТП Волиньфарм, ФОП Токарська І.З., Адмінприміщення (казначейство), ФОП Додик Г.Я, ФОП Козаченко Н.М., ПАТ КБ Приватбанк, Управління пенсійного фонду, Центр зайнятості населення, вул. Гетьманська,
вул. Шевченкам. Горохів , вул. Грушевського
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Орищі вул.Гагаріна
Камінь-Каширський район
1. 9:40 – 17:00
ВУЖКГ (готель «Турія»), Ощадбанк,
П-ць Никитюк Юрій Володимиров (майстерня),
П-ць Сус Тетяна Микол. (маг. «ЕЛЕН-СУС»),
Церква ЄХБ (мол. Будинок),
П-ць Тимошенко Тетяна Олександрівна (салон краси «Ажур»),
П-ць Приходько Валентина Миколаївна (магазин «Достаток»),
П-ць Гарбарчук Олег Євгенович (магазин),
П-ць Куява Микола (хкд. Майстерня)
м. Камінь-Каширський,
вул. 17-го Вересня
2 ПЛ-0,4кВ, Л-3, КТП-190 9:30 – 17:00 с. Хотешів, вул.. Цегельна, вул.. Гніван
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-80
09:00-17:00
с. Звози поністю
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
09:00-17:00
с. Муравище
ФОП Радчук Юрій Степанович – торговий кіоск
Ківерцівське ССТ - магазин
медпункт с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні),
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,
вул.Селянська,буд.11-29,
3 КТП-146, КТП-121
09:00-17:00
м. Ківерці
ДП "Діброва" - виробниче приміщення
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна- магазин
Ківерцівське лісове господарство – виробнича база та лісництво м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнцова,буд.22-46/парні
вул.Ковпака,22а,
вул.М.Бурака,
4. 09:00-17:00
Дитячий будинок `Сонечко`
школа №4
НЗ ясла-садок №3 "Лісова казка"
КП "Енергія" - котельня
5 ЗТП-402,416 09:00-17:00
Губська Ганна Михайлівна
ФОП Ніфака Анатолій Володимирович
ФОП Теребус Руслан Петрович
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович
Церква Християн Віри Євангельської-пятидесятники
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна м.Ківерці
вул.Галана,буд.2-12/парні/,
вул.Пушкіна,буд.1-17,
пров.Базарний,
вул.Некрасова,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Артсвердловина, клуб с.Воротнів
ФАП с.Воротнів,
Теремнівське споживче товариство,
ФОП Михальчук Ю.І.,
ФОП Кристич І.О.,
с.Воротнів вул. Дачна, Центральна,
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин с. Масловець
Любешівський район
1 КТП-68 10:00 - 17:00 Магазин, ФАП, Лісопилки с. Міжгайці
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех, контора, майстерня, виробнича база, АЗС. м.Рожише вул.Терешкової..
2 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
3 ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
4 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
5 Л71-05 9:00-17:00 с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
.
Старовижівський район
1 ПЛ-0.4КВ КТП-201 10:00 - 16:00. ФОП Кисляк.» Пилорама» с Любохини
2 ПЛ-0.4 КВ КТП-211 10:00 - 16:00. с Любохини вул: Коржана « Хутір».
Турійський район
1. 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч О.М. – магазин, с.Дуліби вул.Кустицька, Підрічна, Центральна, Поповича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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