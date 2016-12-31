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Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*

Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*
Компанія «Забіяка» дає можливість виграти круті подарунки за купівлю упаковки сардельок. Щотижня відбуватимуться розіграші ігрових приставок Sony PlayStation, а наприкінці місяця – розіграш iPhone 11ProMax!

Про це повідоляє Перший

Акція триватиме з 1 до 31 березня.

Щоб стати її учасником, потрібно зробити декілька простих кроків:

1. Купити упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка».

2. Знайти на упаковці промостікер з кодом.

3. Зареєструватись на сайті promo.zabijaka.ua/ – внести код з промостікера, вказати своє ім’я, прізвище та номер телефону.

4. Чекати розіграшів та вірити в удачу

Як обиратимуть переможців

Розіграші відбуватимуться щотижня в режимі онлайн на сторінці ТМ «Забіяка» у фейсбуці.

Переможців обиратимуть рандомно.

Про виграш також повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлення.

Приходити за подарунком потрібно з акційною наклейкою та документами, які підтверджують особу.

У розіграші головного подарунка беруть участь всі коди, надіслані протягом березня. Таким чином той, хто виграє Sony PlayStation може стати і потенційним власником iPhone 11ProMax!

Більше кодів – більше шансів виграти!

Купуй – смакуй – вигравай!

Де можна знайти акційні сардельки

– у магазинах «Улюблений продукт»

– у м'ясних лавках «Забіяка&Забіяка» (вул. Конякіна, 12 б; просп. Соборності, 11)

– в усіх мережах та роздрібних магазинах Луцька, де є продукція компанії.
Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*

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Теги: Забіяка, розіграш, сардельки
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