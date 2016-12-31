Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*

Sony PlayStation, а наприкінці місяця – розіграш iPhone 11ProMax!



Про це повідоляє



Акція триватиме з 1 до 31 березня.



Щоб стати її учасником, потрібно зробити декілька простих кроків:



1. Купити упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка».



2. Знайти на упаковці промостікер з кодом.



3. Зареєструватись на сайті promo.zabijaka.ua/ – внести код з промостікера, вказати своє ім’я, прізвище та номер телефону.



4. Чекати розіграшів та вірити в удачу



Як обиратимуть переможців



Розіграші відбуватимуться щотижня в режимі онлайн на сторінці



Переможців обиратимуть рандомно.



Про виграш також повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлення.



Приходити за подарунком потрібно з акційною наклейкою та документами, які підтверджують особу.



У розіграші головного подарунка беруть участь всі коди, надіслані протягом березня. Таким чином той, хто виграє Sony PlayStation може стати і потенційним власником iPhone 11ProMax!



Більше кодів – більше шансів виграти!



Купуй – смакуй – вигравай!



Де можна знайти акційні сардельки



– у магазинах «Улюблений продукт»



– у м'ясних лавках «Забіяка&Забіяка» (вул. Конякіна, 12 б; просп. Соборності, 11)



– в усіх мережах та роздрібних магазинах Луцька, де є продукція компанії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія «Забіяка» дає можливість виграти круті подарунки за купівлю упаковки сардельок. Щотижня відбуватимуться розіграші ігрових приставок, а наприкінці місяця – розіграшПро це повідоляє Перший Акція триватиме з 1 до 31 березня.Щоб стати її учасником, потрібно зробити декілька простих кроків:1. Купити упаковку будь-яких сардельокчи2. Знайти на упаковці промостікер з кодом.3. Зареєструватись на сайті– внести код з промостікера, вказати своє ім’я, прізвище та номер телефону.4. Чекати розіграшів та вірити в удачуРозіграші відбуватимуться щотижня в режимі онлайн на сторінці ТМ «Забіяка» у фейсбуці.Переможців обиратимуть рандомно.Про виграш також повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлення.Приходити за подарунком потрібно з акційною наклейкою та документами, які підтверджують особу.У розіграші головного подарунка беруть участь всі коди, надіслані протягом березня. Таким чином той, хто виграєможе стати і потенційним власникомБільше кодів – більше шансів виграти!Купуй – смакуй – вигравай!– у магазинах «Улюблений продукт»– у м'ясних лавках «Забіяка&Забіяка» (вул. Конякіна, 12 б; просп. Соборності, 11)– в усіх мережах та роздрібних магазинах Луцька, де є продукція компанії.

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