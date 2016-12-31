Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*
Сьогодні, 09:30
Компанія «Забіяка» дає можливість виграти круті подарунки за купівлю упаковки сардельок. Щотижня відбуватимуться розіграші ігрових приставок Sony PlayStation, а наприкінці місяця – розіграш iPhone 11ProMax!
Про це повідоляє Перший
Акція триватиме з 1 до 31 березня.
Щоб стати її учасником, потрібно зробити декілька простих кроків:
1. Купити упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка».
2. Знайти на упаковці промостікер з кодом.
3. Зареєструватись на сайті promo.zabijaka.ua/ – внести код з промостікера, вказати своє ім’я, прізвище та номер телефону.
4. Чекати розіграшів та вірити в удачу
Як обиратимуть переможців
Розіграші відбуватимуться щотижня в режимі онлайн на сторінці ТМ «Забіяка» у фейсбуці.
Переможців обиратимуть рандомно.
Про виграш також повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлення.
Приходити за подарунком потрібно з акційною наклейкою та документами, які підтверджують особу.
У розіграші головного подарунка беруть участь всі коди, надіслані протягом березня. Таким чином той, хто виграє Sony PlayStation може стати і потенційним власником iPhone 11ProMax!
Більше кодів – більше шансів виграти!
Купуй – смакуй – вигравай!
Де можна знайти акційні сардельки
– у магазинах «Улюблений продукт»
– у м'ясних лавках «Забіяка&Забіяка» (вул. Конякіна, 12 б; просп. Соборності, 11)
– в усіх мережах та роздрібних магазинах Луцька, де є продукція компанії.
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Про це повідоляє Перший
Акція триватиме з 1 до 31 березня.
Щоб стати її учасником, потрібно зробити декілька простих кроків:
1. Купити упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка».
2. Знайти на упаковці промостікер з кодом.
3. Зареєструватись на сайті promo.zabijaka.ua/ – внести код з промостікера, вказати своє ім’я, прізвище та номер телефону.
4. Чекати розіграшів та вірити в удачу
Як обиратимуть переможців
Розіграші відбуватимуться щотижня в режимі онлайн на сторінці ТМ «Забіяка» у фейсбуці.
Переможців обиратимуть рандомно.
Про виграш також повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлення.
Приходити за подарунком потрібно з акційною наклейкою та документами, які підтверджують особу.
У розіграші головного подарунка беруть участь всі коди, надіслані протягом березня. Таким чином той, хто виграє Sony PlayStation може стати і потенційним власником iPhone 11ProMax!
Більше кодів – більше шансів виграти!
Купуй – смакуй – вигравай!
Де можна знайти акційні сардельки
– у магазинах «Улюблений продукт»
– у м'ясних лавках «Забіяка&Забіяка» (вул. Конякіна, 12 б; просп. Соборності, 11)
– в усіх мережах та роздрібних магазинах Луцька, де є продукція компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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