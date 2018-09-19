Сиротинська заявила, що вікна у департаменті муніципальної варти побили троє людей
Сьогодні, 12:48
Очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що вікна у будівлі побили троє людей.
Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що за допомогою відеокамер встановили, що осіб було троє.
«Вони під’їхали на зупинку «ANP, підійшли з вулиці Даргомижського, мали при собі бруківку», - відзначила вона.
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук повідомив, що нині за цим фактом проводять розслідування.
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Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що за допомогою відеокамер встановили, що осіб було троє.
«Вони під’їхали на зупинку «ANP, підійшли з вулиці Даргомижського, мали при собі бруківку», - відзначила вона.
Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук повідомив, що нині за цим фактом проводять розслідування.
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Сьогодні, 12:48
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