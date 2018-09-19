вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сиротинська заявила, що вікна у департаменті муніципальної варти побили троє людей

Сиротинська заявила, що вікна у департаменті муніципальної варти побили троє людей
Очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що вікна у будівлі побили троє людей.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська заявила, що за допомогою відеокамер встановили, що осіб було троє.

«Вони під’їхали на зупинку «ANP, підійшли з вулиці Даргомижського, мали при собі бруківку», - відзначила вона.

Начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук повідомив, що нині за цим фактом проводять розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сиротинська, Луцьк, мунварта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі
Сьогодні, 13:05
Пішов з посади головний поліцейський Нововолинська
Сьогодні, 13:00
Сиротинська заявила, що вікна у департаменті муніципальної варти побили троє людей
Сьогодні, 12:48
У Луцьку згуртують небайдужих, аби боротися з розповсюдженням наркотиків
Сьогодні, 12:34
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя
19 вересень, 2018, 16:55
Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО
09 червень, 2018, 09:37
Луцьку муніципалку оспівують у віршах Луцьку муніципалку оспівують у віршах
12 квітень, 2016, 12:49
Луцьк хочуть очистити від незаконних гаражів Луцьк хочуть очистити від незаконних гаражів
13 жовтень, 2015, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
25 лютий, 14:29
 1
Під Офісом президента чоловік облився бензином та підпалив себе. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
Лучани вимагають повернути стару схему руху маршрутки №26
Сьогодні, 13:32
 0
Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота
Сьогодні, 13:16
 0
У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8