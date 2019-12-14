У Полтаві дівчина на підприємстві втратила руку: роботодавець «годує» її обіцянками купити протез





Подробиці резонансної історії – у публікації



26-річна Тетяна Коробкіна офіційно працює інженеркою-конструкторкою на ПрАТ "Полтавський вентиляторний завод". Одного разу до основних обов'язків їй додали ще завдання – вимірювати швидкість потоку повітря на виході вентилятора за допомогою дифманометра. При цьому техніку безпеки, за словами дівчини, вона не проходила.



"5 квітня минулого року я, як завжди, робила вимірювання. Випадково поли мого пальто потрапили в механізм. Я виставила вперед руку... Все тривало долі секунди", – розповіла Тетяна OBOZREVATEL про страшні миті.



Дівчині відрізало ліву руку вище ліктя. Незважаючи на жахливу травму, Таня залишалася при свідомості. Колеги наклали їй джгут, викликали швидку допомогу. Втім, у лікарню потерпілу в результаті відвозив на автомобілі працівник заводу, оскільки швидка довго не приїздила.



"З першого дня мого перебування в лікарні власники підприємства були біля мене і моїх батьків. Обіцяли забезпечити до кінця днів, оплатити відпочинок, протез. Натомість просили, щоб я підписала документи. Перший – що я не маю до них жодних претензій і сама порушила правила техніки безпеки. Другий – що робити заміри входило в мої обов'язки, хоча це не так. Навіть посади такої не було", – згадує дівчина.



У підсумку всі запропоновані документи Тетяна підписала. Жодної розписки із власників не брала, каже – все обговорили на словах. "Я їм повірила. І, чесно кажучи, я не хотіла, щоб когось саджали. Мені просто хотілося мати хороший протез і мені його обіцяли", – каже дівчина.



Постраждалій оплатили лікування і поїздку до родичів у Португалію. На той час у Тетяни був важкий психологічний стан. Їй снилося, що у неї досі обидві руки. Дівчині потрібно було змінити обстановку.



Виплачувалася потерпілій і зарплата. Тетяна досі значиться у штаті заводу.



Через кілька місяців після травми вона порушила питання про протез. Вибрала Тетяна найдешевший варіант біонічного протеза (реагує на нервові імпульси людини. – Авт.). Коштував він близько 900 тис. грн.



Дізнавшись про суму, власники заводу сказали, що для них це дуже дорого, оскільки підприємство переживає важкі часи. Натомість запропонували варіант – силіконову кисть б/в. Лікоть обіцяли докупити пізніше.



Тетяна не погодилася. Адже їй пропонували носити косметичний протез, та й то не відразу.



У підсумку питання купівлі біонічного протеза переносилося кілька разів. Нарешті дівчина не витримала і заявила, що це просто негуманно, стільки часу її футболити. На що, за її словами, голова наглядової ради підприємства, один із співзасновників Євген Ніколаєнко сказав – якщо треба, "вона чекатиме і три роки".



Власники заводу: "грошей немає"



Зовсім іншу версію OBOZREVATEL розповів Євген Ніколаєнко. Він повідомив, що дівчина проходила необхідні інструктажі з техніки безпеки. Також він спростував, що просив працівницю підписати в лікарні папери. У медзаклад він приходив тільки для того, щоб підтримати потерпілу.



"Як і для всіх інших, те, що сталося, для мене було великим шоком", – сказав він.



Ніколаєнко додав, що підприємство виплатило дівчині вже чималу суму в рахунок зарплати (хоча вона не ходить на роботу), було оплачено лікування і поїздки за кордон, плюс скидалися грішми.



Ніколаєнко запевнив, що підприємство купить протез дівчині.



"Хоча це чисто з доброї волі, бо розуміємо, що дівчинку треба підтримати. Але наразі немає грошей, ми людям ледве-ледве виплачуємо зарплатню", – резюмував він.



Загрожує позбавлення волі



Після НП на заводі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 271 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Санкція статті – від двох років виправних робіт до семи років позбавлення волі. За словами Тетяни, справа не закрита і ще проводяться експертизи.



Виплати та компенсації – коментар адвоката



Кожна людина в Україні може розраховувати на отримання одноразової допомоги та щомісячної допомоги в разі виробничої травми. Про це OBOZREVATEL розповів адвокат Андрій Стеценко. Виплати та компенсації, за його словами, залежатимуть від ступеня втрати працездатності.



"Щомісячні відшкодування розраховуються, відштовхуючись від суми, яку встановив Фонд соціального страхування. Виплачують їх протягом всього періоду реабілітації, з дня виявлення факту втрати працездатності. Зобов'язання з виплат лягають на страхову компанію, але не на наймача", – уточнив він.



За словами адвоката, роботодавець повинен виплатити потерпілому працівнику лікарняний у розмірі 100 відсотків від його середньомісячного заробітку. Середньомісячний дохід розраховують за два попередні роки. Наймач здійснює оплату лікарняного в розмірі 100 відсотків незалежно від стажу.



Додаткові витрати на відновлення працівника також бере на себе роботодавець.



"Виробнича травма завдає не лише фізичного, а й морального збитку. Він теж має бути компенсований. Розмір суми визначається судом після звернення потерпілого", – підсумував Стеценко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На великому підприємстві Полтави інженерці відтяло руку, коли одяг випадково потрапив у робочий механізм. За словами дівчини, власник підприємства пообіцяв протез, натомість вона мала написати відмову від претензій до компанії. Дівчина погодилася, але потім усе пішло не так.Подробиці резонансної історії – у публікації Oбозревателя. 26-річна Тетяна Коробкіна офіційно працює інженеркою-конструкторкою на ПрАТ "Полтавський вентиляторний завод". Одного разу до основних обов'язків їй додали ще завдання – вимірювати швидкість потоку повітря на виході вентилятора за допомогою дифманометра. При цьому техніку безпеки, за словами дівчини, вона не проходила."5 квітня минулого року я, як завжди, робила вимірювання. Випадково поли мого пальто потрапили в механізм. Я виставила вперед руку... Все тривало долі секунди", – розповіла Тетяна OBOZREVATEL про страшні миті.Дівчині відрізало ліву руку вище ліктя. Незважаючи на жахливу травму, Таня залишалася при свідомості. Колеги наклали їй джгут, викликали швидку допомогу. Втім, у лікарню потерпілу в результаті відвозив на автомобілі працівник заводу, оскільки швидка довго не приїздила."З першого дня мого перебування в лікарні власники підприємства були біля мене і моїх батьків. Обіцяли забезпечити до кінця днів, оплатити відпочинок, протез. Натомість просили, щоб я підписала документи. Перший – що я не маю до них жодних претензій і сама порушила правила техніки безпеки. Другий – що робити заміри входило в мої обов'язки, хоча це не так. Навіть посади такої не було", – згадує дівчина.У підсумку всі запропоновані документи Тетяна підписала. Жодної розписки із власників не брала, каже – все обговорили на словах. "Я їм повірила. І, чесно кажучи, я не хотіла, щоб когось саджали. Мені просто хотілося мати хороший протез і мені його обіцяли", – каже дівчина.Постраждалій оплатили лікування і поїздку до родичів у Португалію. На той час у Тетяни був важкий психологічний стан. Їй снилося, що у неї досі обидві руки. Дівчині потрібно було змінити обстановку.Виплачувалася потерпілій і зарплата. Тетяна досі значиться у штаті заводу.Через кілька місяців після травми вона порушила питання про протез. Вибрала Тетяна найдешевший варіант біонічного протеза (реагує на нервові імпульси людини. – Авт.). Коштував він близько 900 тис. грн.Дізнавшись про суму, власники заводу сказали, що для них це дуже дорого, оскільки підприємство переживає важкі часи. Натомість запропонували варіант – силіконову кисть б/в. Лікоть обіцяли докупити пізніше.Тетяна не погодилася. Адже їй пропонували носити косметичний протез, та й то не відразу.У підсумку питання купівлі біонічного протеза переносилося кілька разів. Нарешті дівчина не витримала і заявила, що це просто негуманно, стільки часу її футболити. На що, за її словами, голова наглядової ради підприємства, один із співзасновників Євген Ніколаєнко сказав – якщо треба, "вона чекатиме і три роки".Зовсім іншу версію OBOZREVATEL розповів. Він повідомив, що дівчина проходила необхідні інструктажі з техніки безпеки. Також він спростував, що просив працівницю підписати в лікарні папери. У медзаклад він приходив тільки для того, щоб підтримати потерпілу."Як і для всіх інших, те, що сталося, для мене було великим шоком", – сказав він.Ніколаєнко додав, що підприємство виплатило дівчині вже чималу суму в рахунок зарплати (хоча вона не ходить на роботу), було оплачено лікування і поїздки за кордон, плюс скидалися грішми.Ніколаєнко запевнив, що підприємство купить протез дівчині."Хоча це чисто з доброї волі, бо розуміємо, що дівчинку треба підтримати. Але наразі немає грошей, ми людям ледве-ледве виплачуємо зарплатню", – резюмував він.Після НП на заводі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 271 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Санкція статті – від двох років виправних робіт до семи років позбавлення волі. За словами Тетяни, справа не закрита і ще проводяться експертизи.Кожна людина в Україні може розраховувати на отримання одноразової допомоги та щомісячної допомоги в разі виробничої травми. Про це OBOZREVATEL розповів адвокат. Виплати та компенсації, за його словами, залежатимуть від ступеня втрати працездатності."Щомісячні відшкодування розраховуються, відштовхуючись від суми, яку встановив Фонд соціального страхування. Виплачують їх протягом всього періоду реабілітації, з дня виявлення факту втрати працездатності. Зобов'язання з виплат лягають на страхову компанію, але не на наймача", – уточнив він.За словами адвоката, роботодавець повинен виплатити потерпілому працівнику лікарняний у розмірі 100 відсотків від його середньомісячного заробітку. Середньомісячний дохід розраховують за два попередні роки. Наймач здійснює оплату лікарняного в розмірі 100 відсотків незалежно від стажу.Додаткові витрати на відновлення працівника також бере на себе роботодавець."Виробнича травма завдає не лише фізичного, а й морального збитку. Він теж має бути компенсований. Розмір суми визначається судом після звернення потерпілого", – підсумував Стеценко.

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