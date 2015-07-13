У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі зустрінеться зі студентами та науково-педагогічними працівниками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Про це повідомляють у відділі зв’язків із громадськістю університету.



Зустріч відбудеться завтра, 27 лютого, о 15:00 в Центрі культури та дозвілля СНУ.



«Заплановано зустріч Міхеіла Саакашвілі зі студентами та науково-педагогічними працівниками, співробітниками університету, де обговорюватиметься «Реформи України: стан та перспективи», - йдеться у повідомленні.







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