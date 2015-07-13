У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку експрезидент Грузії та голова Одеської ОДА (2015-2016 рр.) Міхеіл Саакашвілі зустрінеться зі студентами та науково-педагогічними працівниками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це повідомляють у відділі зв’язків із громадськістю університету.
Зустріч відбудеться завтра, 27 лютого, о 15:00 в Центрі культури та дозвілля СНУ.
«Заплановано зустріч Міхеіла Саакашвілі зі студентами та науково-педагогічними працівниками, співробітниками університету, де обговорюватиметься «Реформи України: стан та перспективи», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у відділі зв’язків із громадськістю університету.
Зустріч відбудеться завтра, 27 лютого, о 15:00 в Центрі культури та дозвілля СНУ.
«Заплановано зустріч Міхеіла Саакашвілі зі студентами та науково-педагогічними працівниками, співробітниками університету, де обговорюватиметься «Реформи України: стан та перспективи», - йдеться у повідомленні.
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