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У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі

У Луцьк приїде Міхеіл Саакашвілі
У Луцьку експрезидент Грузії та голова Одеської ОДА (2015-2016 рр.) Міхеіл Саакашвілі зустрінеться зі студентами та науково-педагогічними працівниками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляють у відділі зв’язків із громадськістю університету.

Зустріч відбудеться завтра, 27 лютого, о 15:00 в Центрі культури та дозвілля СНУ.

«Заплановано зустріч Міхеіла Саакашвілі зі студентами та науково-педагогічними працівниками, співробітниками університету, де обговорюватиметься «Реформи України: стан та перспективи», - йдеться у повідомленні.



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Теги: СНУ, зустріч, Саакашвілі
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