Волинянину за крадіжку велосипеда «впаяли» штраф
Сьогодні, 20:40
Судили мешканця міста Рожище, який вкрав велосипеда.
Слухання справи відбулось 20 лютого. Про це йдеться у вироку суду,- пише Район.Рожище.
Згідно з обвинувальним актом, підсудний 19 грудня близько 17:30 поблизу магазину «Юлія» у Рожищі у присутності потерпілого відкрито викрав велосипед іноземного виробництва, фіолетового кольору.Обвинувачений спричинив майнової шкоди на суму 1600 гривень. Чоловік поїхав велосипедом у напрямку вулиці Мостової, де його затримали працівники поліції.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Завдані збитки потерпілому відшкодував. Між потерпілим та обвинуваченим укладена угода про примирення.
Суд ухвалив угоду затвердити, чоловіка визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 1190 гривень.
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Слухання справи відбулось 20 лютого. Про це йдеться у вироку суду,- пише Район.Рожище.
Згідно з обвинувальним актом, підсудний 19 грудня близько 17:30 поблизу магазину «Юлія» у Рожищі у присутності потерпілого відкрито викрав велосипед іноземного виробництва, фіолетового кольору.Обвинувачений спричинив майнової шкоди на суму 1600 гривень. Чоловік поїхав велосипедом у напрямку вулиці Мостової, де його затримали працівники поліції.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Завдані збитки потерпілому відшкодував. Між потерпілим та обвинуваченим укладена угода про примирення.
Суд ухвалив угоду затвердити, чоловіка визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 1190 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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