Волинянину за крадіжку велосипеда «впаяли» штраф

Судили мешканця міста Рожище, який вкрав велосипеда.Слухання справи відбулось 20 лютого. Про це йдеться у вироку суду,- пише Район.Рожище.Згідно з обвинувальним актом, підсудний 19 грудня близько 17:30 поблизу магазину «Юлія» у Рожищі у присутності потерпілого відкрито викрав велосипед іноземного виробництва, фіолетового кольору.Обвинувачений спричинив майнової шкоди на суму 1600 гривень. Чоловік поїхав велосипедом у напрямку вулиці Мостової, де його затримали працівники поліції.У підготовчому судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Завдані збитки потерпілому відшкодував. Між потерпілим та обвинуваченим укладена угода про примирення.Суд ухвалив угоду затвердити, чоловіка визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 1190 гривень.