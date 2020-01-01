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На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО

На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася незаконним заволодінням авто.

Зазначається, шо група осіб оформлювала у лізинг автомобілі на території країн Європейського Союзу, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і в подальшому збувала, - інформує департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) НПУ встановили інформацію щодо злочинного угрупування, яке орудувало на території України протягом останніх кількох років. Організатором групи виявився 40-річний мешканець Закарпатської області. Разом зі спільниками чоловік вигадав план та налагодив схему махінацій, пов’язаних з автомобілями.

Учасники злочинної групи оформляли на себе та на підставних осіб, в тому числі представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців, на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші) договори довгострокової оренди – лізинг - на транспортні засоби. Згодом, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, змовники проводили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. Серед клієнтів автошахраїв – особи, необізнані про походження іномарки, так і ті, хто бажав придбати автомобіль VIP-класу за заниженою ціною, знаючи про злочинний шлях поставки.

На рахунку аферистів 56 злочинних епізодів, скоєних за вищезазначеною схемою, в результаті чого завдано збитків на понад 4 мільйони євро. Починаючи з 2017 року, зловмисники ошукали десятки закордонних організацій, які, не дочекавшись виплат за лізингом, повідомили про це у правоохоронні органи. Автомобілі були оголошені у міжнародний розшук.

25 лютого 2020 року працівники внутрішньої безпеки та слідчі Нацполіції разом із представниками кількох територіальних підрозділів, за участі бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення провели 80 санкціонованих обшуків. Заходи відбувалися на території столиці, Львова, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Київської, Одеської, Рівненської та Херсонської областей.

Правоохоронці вилучили документацію, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, номерні державні знаки, готівку, зброю, набої та наркотики. Крім того, у фігурантів групи вилучили по кілька закордонних паспортів.

Наразі затримали в порядку ст.208 КПК України організатора групи та чотирьох головних фігурантів, яким оголосили про підозру. Тривають подальші слідчі дії. Крім того, працівники ДВБ НПУ перевіряють причетність до протиправної діяльності викритого угрупування співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками.

На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО
На Волині провели обшуки через злочинну схему ввезення авто з Європи. ФОТО


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Теги: Волинь, авто, обшуки, схема, махінації
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