Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник
Сьогодні, 15:03
Поліція розшукує 71-річного Віталія Петровича Мазурка, жителя села Шепель Луцького району.
Поліцейські з’ясували, що пенсіонер учора, 25 лютого, по 09:00 годині поїхав у Луцьк. Додому пенсіонер не повернувся та дотепер його місцезнаходження невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
Був одягнений у чорну куртку із вставкою оранжевого кольору на спині, сіру шапку та сірі чоботи.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.
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Поліцейські з’ясували, що пенсіонер учора, 25 лютого, по 09:00 годині поїхав у Луцьк. Додому пенсіонер не повернувся та дотепер його місцезнаходження невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
Був одягнений у чорну куртку із вставкою оранжевого кольору на спині, сіру шапку та сірі чоботи.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.
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