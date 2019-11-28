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Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник

Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник
Поліція розшукує 71-річного Віталія Петровича Мазурка, жителя села Шепель Луцького району.

Поліцейські з’ясували, що пенсіонер учора, 25 лютого, по 09:00 годині поїхав у Луцьк. Додому пенсіонер не повернувся та дотепер його місцезнаходження невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.

Був одягнений у чорну куртку із вставкою оранжевого кольору на спині, сіру шапку та сірі чоботи.

Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.



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Теги: розшук, чоловік
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