Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник

Віталія Петровича Мазурка, жителя села Шепель Луцького району.



Поліцейські з’ясували, що пенсіонер учора, 25 лютого, по 09:00 годині поїхав у Луцьк. Додому пенсіонер не повернувся та дотепер його місцезнаходження невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.



Був одягнений у чорну куртку із вставкою оранжевого кольору на спині, сіру шапку та сірі чоботи.



Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 71-річного, жителя села Шепель Луцького району.Поліцейські з’ясували, що пенсіонер учора, 25 лютого, по 09:00 годині поїхав у Луцьк. Додому пенсіонер не повернувся та дотепер його місцезнаходження невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.Був одягнений у чорну куртку із вставкою оранжевого кольору на спині, сіру шапку та сірі чоботи.Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місяця перебування чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.

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