У Луцьку викрили гральний заклад, який працював для «обраних» клієнтів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Нелегальний ігровий бізнес облаштували в одній з будівель на вулиці Електроапаратній в Луцьку.
Про його викриття правоохоронцями "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.
У закладі працювало близько 10 комп’ютерів, через які гравці і мали доступ до віртуальних казино у мережі інтернет.
Приміщення відкривали лише уночі і лише для обраних відвідувачів. Аби попасти всередину, треба було домовлятися заздалегідь. Незважаючи на це, волинським поліцейським вдалося викрити незаконну установу.
Деталі у сюжеті:
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Про його викриття правоохоронцями "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.
У закладі працювало близько 10 комп’ютерів, через які гравці і мали доступ до віртуальних казино у мережі інтернет.
Приміщення відкривали лише уночі і лише для обраних відвідувачів. Аби попасти всередину, треба було домовлятися заздалегідь. Незважаючи на це, волинським поліцейським вдалося викрити незаконну установу.
Деталі у сюжеті:
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