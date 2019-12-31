У Луцьку викрили гральний заклад, який працював для «обраних» клієнтів. ВІДЕО





Про його викриття правоохоронцями



У закладі працювало близько 10 комп’ютерів, через які гравці і мали доступ до віртуальних казино у мережі інтернет.



Приміщення відкривали лише уночі і лише для обраних відвідувачів. Аби попасти всередину, треба було домовлятися заздалегідь. Незважаючи на це, волинським поліцейським вдалося викрити незаконну установу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нелегальний ігровий бізнес облаштували в одній з будівель на вулиці Електроапаратній в Луцьку.Про його викриття правоохоронцями "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.У закладі працювало близько 10 комп’ютерів, через які гравці і мали доступ до віртуальних казино у мережі інтернет.Приміщення відкривали лише уночі і лише для обраних відвідувачів. Аби попасти всередину, треба було домовлятися заздалегідь. Незважаючи на це, волинським поліцейським вдалося викрити незаконну установу.Деталі у сюжеті:

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