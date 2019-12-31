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У Луцьку викрили гральний заклад, який працював для «обраних» клієнтів. ВІДЕО

У Луцьку викрили гральний заклад, який працював для «обраних» клієнтів. ВІДЕО
Нелегальний ігровий бізнес облаштували в одній з будівель на вулиці Електроапаратній в Луцьку.

Про його викриття правоохоронцями "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.

У закладі працювало близько 10 комп’ютерів, через які гравці і мали доступ до віртуальних казино у мережі інтернет.

Приміщення відкривали лише уночі і лише для обраних відвідувачів. Аби попасти всередину, треба було домовлятися заздалегідь. Незважаючи на це, волинським поліцейським вдалося викрити незаконну установу.

Деталі у сюжеті:



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Теги: казино, Луцьк, заклад, викриття
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