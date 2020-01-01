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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У мобільному додатку можна відстежувати рух тролейбусів та маршруток у Луцьку

У мобільному додатку можна відстежувати рух тролейбусів та маршруток у Луцьку
У мобільному додатку CityCard запрацювала функція відстеження руху громадського транспорту – тролейбусів та маршруток. Але поки вона працює зі збоями, кажуть у міській раді. Налаштувати відстеження транспорту планують до середини березня.

Про це «Першому» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

Для того, щоб відстежити конкретний автобус чи тролейбус, з головної сторінки додатку потрібно перейти у вкладку «маршрути», далі – обрати потрібний. Наразі у списку – 9 тролейбусних маршрутів і 24 маршрутних. Клікнувши на будь-який з них, можна побачити маршрут, накладений на карту міста і розташування транспорту.

Також на головній сторінці є вкладка «найближча точка». Вона показує найближчі до вас зупинки і транспорт, який на них зупиняється.

Втім, поки додаток працює зі збоями.

«Якщо ви подивитесь, наприклад, на 3 і 9 маршрути, то всі автобуси будуть йти одним гамузом і неможливо зрозуміти, де вони», - каже чиновник.

З його слів, проблеми пов’язані з тим, що не всі перевізники вже виготовили у підприємстві «Сіті-кард» персональні картки водія, які потрібні для роботи GPS-обладнання.

Також додаток ще повинен показувати, їдуть маршрутки і тролейбуси за графіком, випереджають його чи відстають. Усі недоліки планують виправити до середини березня.

Чи буде функція відстеження транспорту на сайті CityCard, Володимир Степанов поки не знає.

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Теги: е-квиток, Луцьк, відстеження транспорту
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