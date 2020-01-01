У лікарнях Волині зарезервували 167 тисяч масок на випадок коронавірусу
Сьогодні, 15:28
Від респіраторної інфекції, з поміж яких є коронавірус, не захищають звичайні марлеві маски, лише – хірургічні або ж респіратори спеціального типу. Ажіотаж на ці засоби значно підвищився серед українців, але медики подбали про те, аби дефіциту не було. Зокрема на Волині вже встигли зарезервувати 167 тисяч хірургічних масок та 200 респіраторів на випадок коронавірусу.
Про це стало відомо 26 лютого під час брифінгу на тему «Профілактика та недопущення поширення коронавірусу у Волинській області».
За словами заступника начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валентина Вітра, цю кількість хірургічних масок зарезервували у медзакладах, які визначені такими, що надаватимуть першу допомогу тим, у кого буде підозра на коронавірус.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 30 наборів тест-систем, яких достатньо для того, аби повноцінно обстежити 900 людей з підозрами на хворобу.
Станом на сьогодні в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом. У зв’язку з тим, що вірус поширився за межі Китаю, уряд посилює заходи безпеки.
Нагадаємо, що усіх пасажирів, що повертаються із закордонних подорожей уже перевіряють на наявність ознак хвороби, зокрема, традиційно вимірюють температуру тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 26 лютого під час брифінгу на тему «Профілактика та недопущення поширення коронавірусу у Волинській області».
За словами заступника начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валентина Вітра, цю кількість хірургічних масок зарезервували у медзакладах, які визначені такими, що надаватимуть першу допомогу тим, у кого буде підозра на коронавірус.
Також Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 30 наборів тест-систем, яких достатньо для того, аби повноцінно обстежити 900 людей з підозрами на хворобу.
Станом на сьогодні в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом. У зв’язку з тим, що вірус поширився за межі Китаю, уряд посилює заходи безпеки.
Нагадаємо, що усіх пасажирів, що повертаються із закордонних подорожей уже перевіряють на наявність ознак хвороби, зокрема, традиційно вимірюють температуру тіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Боже,спаси цю країну.При чому тут "нікчемні"маски???У вас є тестові системи для виявлення корона вірусу???Переконаний-НІ!!!Що ви тестуєте і захищаєте???Це жах!!!!!!!!!
Останні новини
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Сьогодні, 15:43
П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні
Сьогодні, 15:40
У лікарнях Волині зарезервували 167 тисяч масок на випадок коронавірусу
Сьогодні, 15:28
Поліція розшукує чоловіка, який поїхав до Луцька і зник
Сьогодні, 15:03
Медіа