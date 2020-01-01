У лікарнях Волині зарезервували 167 тисяч масок на випадок коронавірусу





Про це стало відомо 26 лютого під час брифінгу на тему «Профілактика та недопущення поширення коронавірусу у Волинській області».



За словами заступника начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валентина Вітра, цю кількість хірургічних масок зарезервували у медзакладах, які визначені такими, що надаватимуть першу допомогу тим, у кого буде підозра на коронавірус.



Також Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 30 наборів тест-систем, яких достатньо для того, аби повноцінно обстежити 900 людей з підозрами на хворобу.



Станом на сьогодні в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом. У зв’язку з тим, що вірус поширився за межі Китаю, уряд посилює заходи безпеки.



Нагадаємо, що усіх пасажирів, що повертаються із закордонних подорожей уже перевіряють на наявність ознак хвороби, зокрема, традиційно









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від респіраторної інфекції, з поміж яких є коронавірус, не захищають звичайні марлеві маски, лише – хірургічні або ж респіратори спеціального типу. Ажіотаж на ці засоби значно підвищився серед українців, але медики подбали про те, аби дефіциту не було. Зокрема на Волині вже встигли зарезервувати 167 тисяч хірургічних масок та 200 респіраторів на випадок коронавірусу.Про це стало відомо 26 лютого під час брифінгу на тему «Профілактика та недопущення поширення коронавірусу у Волинській області».За словами заступника начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА, цю кількість хірургічних масок зарезервували у медзакладах, які визначені такими, що надаватимуть першу допомогу тим, у кого буде підозра на коронавірус.Також Всесвітня організація охорони здоров’я надала Україні 30 наборів тест-систем, яких достатньо для того, аби повноцінно обстежити 900 людей з підозрами на хворобу.Станом на сьогодні в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом. У зв’язку з тим, що вірус поширився за межі Китаю, уряд посилює заходи безпеки.Нагадаємо, що усіх пасажирів, що повертаються із закордонних подорожей уже перевіряють на наявність ознак хвороби, зокрема, традиційно вимірюють температуру тіла

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