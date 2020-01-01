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П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні

П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні
З’явився новий рейтинг 100 кращих шкіл України. До нього увійшли п’ять шкіл Волині.

Рейтинг на основі підсумків ЗНО склало видання Фокус, пише "Перший".

Зазначають, що він свідчить про значний розрив у якості освіти між селом і містом: жодна сільська школа у список не увійшла.

Укладачі рейтингу визнають, що оцінювання шкіл за результатами ЗНО не є абсолютно об’єктивним: уміння учнів відповідати на запитання тестів не може свідчити про те, що їх школа хороша у всьому.

«Це розуміють і в Міністерстві освіти і науки, тому там готуються перейти до нового способу оцінювання шкіл: інституційному аудиту, що охоплює 50 критеріїв – від успішности до психологічного клімату в колективі», – йдеться у публікації.

У рейтинг потрапили 5 шкіл Волині. Тим часом є області, школи яких не представлені у ньому взагалі. Це – Рівненська, Хмельницька, Закарпатська, Сумська та Луганська.

Які волинські школи потрапили у рейтинг

23-тє місце – Волинський ліцей-інтернат (раніше був на 33-му місці);

39-те місце – луцька гімназія № 18 (раніше була на 11-му місці);

63-тє місце – луцька гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського (вперше представлена у рейтингу);

72-ге місце – луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького (вперше представлена у рейтингу);

86-те місце – луцька гімназія № 21 (раніше була на 29-му місці).

Повний рейтинг шкіл

П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні

Географія кращих шкіл України
П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні




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Теги: 100 кращих шкіл України, рейтинг, волинські заклади
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