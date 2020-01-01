П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні
Сьогодні, 15:40
З’явився новий рейтинг 100 кращих шкіл України. До нього увійшли п’ять шкіл Волині.
Рейтинг на основі підсумків ЗНО склало видання Фокус, пише "Перший".
Зазначають, що він свідчить про значний розрив у якості освіти між селом і містом: жодна сільська школа у список не увійшла.
Укладачі рейтингу визнають, що оцінювання шкіл за результатами ЗНО не є абсолютно об’єктивним: уміння учнів відповідати на запитання тестів не може свідчити про те, що їх школа хороша у всьому.
«Це розуміють і в Міністерстві освіти і науки, тому там готуються перейти до нового способу оцінювання шкіл: інституційному аудиту, що охоплює 50 критеріїв – від успішности до психологічного клімату в колективі», – йдеться у публікації.
У рейтинг потрапили 5 шкіл Волині. Тим часом є області, школи яких не представлені у ньому взагалі. Це – Рівненська, Хмельницька, Закарпатська, Сумська та Луганська.
Які волинські школи потрапили у рейтинг
23-тє місце – Волинський ліцей-інтернат (раніше був на 33-му місці);
39-те місце – луцька гімназія № 18 (раніше була на 11-му місці);
63-тє місце – луцька гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського (вперше представлена у рейтингу);
72-ге місце – луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького (вперше представлена у рейтингу);
86-те місце – луцька гімназія № 21 (раніше була на 29-му місці).
Повний рейтинг шкіл
Географія кращих шкіл України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рейтинг на основі підсумків ЗНО склало видання Фокус, пише "Перший".
Зазначають, що він свідчить про значний розрив у якості освіти між селом і містом: жодна сільська школа у список не увійшла.
Укладачі рейтингу визнають, що оцінювання шкіл за результатами ЗНО не є абсолютно об’єктивним: уміння учнів відповідати на запитання тестів не може свідчити про те, що їх школа хороша у всьому.
«Це розуміють і в Міністерстві освіти і науки, тому там готуються перейти до нового способу оцінювання шкіл: інституційному аудиту, що охоплює 50 критеріїв – від успішности до психологічного клімату в колективі», – йдеться у публікації.
У рейтинг потрапили 5 шкіл Волині. Тим часом є області, школи яких не представлені у ньому взагалі. Це – Рівненська, Хмельницька, Закарпатська, Сумська та Луганська.
Які волинські школи потрапили у рейтинг
23-тє місце – Волинський ліцей-інтернат (раніше був на 33-му місці);
39-те місце – луцька гімназія № 18 (раніше була на 11-му місці);
63-тє місце – луцька гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського (вперше представлена у рейтингу);
72-ге місце – луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького (вперше представлена у рейтингу);
86-те місце – луцька гімназія № 21 (раніше була на 29-му місці).
Повний рейтинг шкіл
Географія кращих шкіл України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики дитячої обласної лікарні Волині протестували у Києві
Сьогодні, 15:43
П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні
Сьогодні, 15:40
Медіа