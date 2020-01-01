П'ять волинських шкіл – серед 100 кращих в Україні





Рейтинг на основі підсумків ЗНО склало видання Фокус, пише



Зазначають, що він свідчить про значний розрив у якості освіти між селом і містом: жодна сільська школа у список не увійшла.



Укладачі рейтингу визнають, що оцінювання шкіл за результатами ЗНО не є абсолютно об’єктивним: уміння учнів відповідати на запитання тестів не може свідчити про те, що їх школа хороша у всьому.



«Це розуміють і в Міністерстві освіти і науки, тому там готуються перейти до нового способу оцінювання шкіл: інституційному аудиту, що охоплює 50 критеріїв – від успішности до психологічного клімату в колективі», – йдеться у публікації.



У рейтинг потрапили 5 шкіл Волині. Тим часом є області, школи яких не представлені у ньому взагалі. Це – Рівненська, Хмельницька, Закарпатська, Сумська та Луганська.



Які волинські школи потрапили у рейтинг



23-тє місце – Волинський ліцей-інтернат (раніше був на 33-му місці);



39-те місце – луцька гімназія № 18 (раніше була на 11-му місці);



63-тє місце – луцька гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського (вперше представлена у рейтингу);



72-ге місце – луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького (вперше представлена у рейтингу);



86-те місце – луцька гімназія № 21 (раніше була на 29-му місці).



Повний рейтинг шкіл





Географія кращих шкіл України









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З’явився новий рейтинг 100 кращих шкіл України. До нього увійшли п’ять шкіл Волині.Рейтинг на основі підсумків ЗНО склало видання Фокус, пише "Перший". Зазначають, що він свідчить про значний розрив у якості освіти між селом і містом: жодна сільська школа у список не увійшла.Укладачі рейтингу визнають, що оцінювання шкіл за результатами ЗНО не є абсолютно об’єктивним: уміння учнів відповідати на запитання тестів не може свідчити про те, що їх школа хороша у всьому.«Це розуміють і в Міністерстві освіти і науки, тому там готуються перейти до нового способу оцінювання шкіл: інституційному аудиту, що охоплює 50 критеріїв – від успішности до психологічного клімату в колективі», – йдеться у публікації.У рейтинг потрапили 5 шкіл Волині. Тим часом є області, школи яких не представлені у ньому взагалі. Це – Рівненська, Хмельницька, Закарпатська, Сумська та Луганська.23-тє місце – Волинський ліцей-інтернат (раніше був на 33-му місці);39-те місце – луцька гімназія № 18 (раніше була на 11-му місці);63-тє місце – луцька гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського (вперше представлена у рейтингу);72-ге місце – луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького (вперше представлена у рейтингу);86-те місце – луцька гімназія № 21 (раніше була на 29-му місці).

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