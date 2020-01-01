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Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*
27 лютого у «PremierCity» - оновлений розклад сеансів. Увесь наступний тиждень в кінотеатрі показуватимуть 5 прем’єр:

Про це повідомили в адміністрації закладу.

ПРЕМ'ЄРА: фільм жахів «Людина-невидимка» (16+). Купуй квиток тут
ПРЕМ'ЄРА: комедія «Стволи Акімбо» (16+) Купуй квиток тут.
ПРЕМ'ЄРА: мультфільм «Казки магічного міста: Дерево бажань» (0+). Купуй квиток тут
ПРЕМ'ЄРА: воєнна драма «Черкаси» (12+). Купуй квиток тут
ПРЕМ'ЄРА: трилер «Проти всіх ворогів» (16+). Купуй квиток тут.
ДОПРЕМ'ЄРА: сімейний мультфільм «Уперед» (0+). Купуй квиток тут.

Крім того, у «PremierCity» триватиме показ кінострічок:

«Їжак Сонік», «Джентльмени», «Пухнасті бешкетники», «Острів Фантазій», «Поклик пращурів»,
«Гола правда».

Квитки можна також придбати у касі кінотеатру або на сайті «PremierCity».

Адреса: ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity»: розклад сеансів*


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Теги: розклад сеансів, «PremierCity»
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