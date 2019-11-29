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У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО

У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шопена горів гаражі.

Пожежа сталася сьогодні, 26 лютого, о 10:26, - інформують на сайті Управління ДСНС у Волинській області.

О 10:30 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої ДПРРЧ у складі двох відділень, а за декілька хвилин – відділення рятувальників 1-ої ДПРЧ.

З’ясували, що вогонь виник у прибудові до гаража й охопив будівельне сміття. О 10:36 рятувальники локалізували загорання, а о 10:42 ліквідували його. Завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні приміщення та врятувати від знищення вогнем великогабаритний автомобіль.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь пошкодив стіну боксу на незначній площі та дерев’яний піднавіс, де зберігалося сміття.

У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО
У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО
У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО
У Луцьку трапилася пожежа у гаражі. ФОТО

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Теги: Луцьк пожежа, гараж
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