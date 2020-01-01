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Кабмін розширив перелік категорій студентів, яким виплачуватимуть соціальну стипендію

Кабмін розширив перелік категорій студентів, яким виплачуватимуть соціальну стипендію
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що студенти з районів поблизу лінії зіткнення на Донбасі отримуватимуть соціальну стипендію.

Відповідне рішення Кабмін схвалив 26 лютого, повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі глава уряду, - пише Обозреватель.

Так, її розмір становить для студентів:

- закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;

- закладів вищої освіти – 1 180 гривень;

закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 360 гривень.

Нагадаємо, в Україні виплачують дві стипендії: академічну (за успіхи в навчанні) та соціальну. Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Також соціальну стипендію отримують сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, студенти (курсанти) вишу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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Теги: соціальна стипендія, уряд
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