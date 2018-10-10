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Волинянин хотів купити трактор, а його ошукали на 24 тисячі

Волинянин хотів купити трактор, а його ошукали на 24 тисячі
На Волині за минулу добу до поліції звернулося п’ять людей із заявами про шахрайства.

Так, 25 лютого, до Горохівського відділу поліції звернувся 36-річний місцевий житель та повідомив, що в п’ятницю, 21 лютого, через один із інтернет-сайтів замовив автомобільні запчастини. Потерпілий перерахував 7,6 тис. грн, але товару так і не отримав, - пише ГУНП у Волинській області.

До Ковельського відділу поліції надійшла заява від 41-річного мешканця сусідньої Рівненської області про те, що шахрай під приводом продажу автомобіля через мережу інтернет заволодів коштами потерпілого у сумі 5,4 тис. грн. Із аналогічною заявою звернувся 51-річний житель Ковельського району. Шахраї під приводом продажу трактора незаконно заволоділи понад 24 тис. грн.

Також, учора в обласному центрі до 85-річної пенсіонерки зателефонував невідомий та назвавшись працівником правоохоронного органу, під приводом звільнення родича від кримінальної відповідальності, виманив у потерпілої 11 тис. грн. Гроші лучанка передала шахраю особисто з рук у руки.

За цими фактами шахрайств тривають досудові розслідування за ст.190 Кримінального кодексу України.



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Теги: купівля, трактор, шахраї
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