«Роботодавець» видурив чималу суму у хлопця з Волині





Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.



Учора, 25 лютого, до Нововолинського відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 27-річний місцевий житель.



Потерпілий повідомив, що під приводом працевлаштування на роботу його ошукали. Загалом сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

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