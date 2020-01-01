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«Роботодавець» видурив чималу суму у хлопця з Волині

«Роботодавець» видурив чималу суму у хлопця з Волині
У Нововолинську псевдороботодавець кинув на гроші 27-річного хлопця.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Учора, 25 лютого, до Нововолинського відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 27-річний місцевий житель.

Потерпілий повідомив, що під приводом працевлаштування на роботу його ошукали. Загалом сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, шахраї, роботодавець
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