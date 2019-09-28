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Крав поросят та домашню птицю: на Волині зловили злодія

Крав поросят та домашню птицю: на Волині зловили злодія
У Ківерцівському районі поліція викрила 41-річного чоловіка, який обкрадав людей.

У січні-лютому цього року 41-річний житель селища Цумань обікрав два домогосподарства місцевих жителів. Чоловік викрав із господарських приміщень поросята та домашню птицю, - пише ГУНП у Волинській області.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

До слова, чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні, ще чотирьох аналогічних злочинів на території Ківерцівського району.


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Теги: крадіжки, Волинь
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