В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:17
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував ретросвітлини в'їзної вежі замку Любарта, зроблені у 1963 році, ще до початку реставраційних робіт.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Отак виглядала В'їзна вежа у далекому 1963 році до початку реставраційних робіт. Можна оцінити об'єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - йдеться у дописі.
Фотограф зауважує, що світлини є з архівів Заповідника.
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Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Отак виглядала В'їзна вежа у далекому 1963 році до початку реставраційних робіт. Можна оцінити об'єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - йдеться у дописі.
Фотограф зауважує, що світлини є з архівів Заповідника.
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