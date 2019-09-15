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В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО

В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував ретросвітлини в'їзної вежі замку Любарта, зроблені у 1963 році, ще до початку реставраційних робіт.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Отак виглядала В'їзна вежа у далекому 1963 році до початку реставраційних робіт. Можна оцінити об'єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - йдеться у дописі.

Фотограф зауважує, що світлини є з архівів Заповідника.

В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО
В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО

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Теги: луцький фотограф, ретрофо, замок Любарта
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