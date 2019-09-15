В'їзна вежа Луцького замку до реставрації. РЕТРОФОТО

Віктор Чухрай опублікував ретросвітлини в'їзної вежі замку Любарта, зроблені у 1963 році, ще до початку реставраційних робіт.



Фотографії він



"Отак виглядала В'їзна вежа у далекому 1963 році до початку реставраційних робіт. Можна оцінити об'єми будівельно-реставраційних робіт докладених до створення сучасного вигляду замку", - йдеться у дописі.



Фотограф зауважує, що світлини є з архівів Заповідника.





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