У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО





Світлини оригінального привітання розмістили в спільноті «Типове Рівне», пише



Новоспечений батько приїхав під стіни Рівненського пологового будинку на прикрашеному м’якими іграшками автомобілі. Окрім іграшок, молодий батько прикрасив автомобіль надписом «Щасливий татусь» та організував для своє дружини невелике шоу з живими серцями.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному щасливий татусь вирішив зробити сюрприз своїй дружині, яка подарувала йому доньку.Світлини оригінального привітання розмістили в спільноті «Типове Рівне», пише "Рівне media". Новоспечений батько приїхав під стіни Рівненського пологового будинку на прикрашеному м’якими іграшками автомобілі. Окрім іграшок, молодий батько прикрасив автомобіль надписом «Щасливий татусь» та організував для своє дружини невелике шоу з живими серцями.

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