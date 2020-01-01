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У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО

У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО
У Рівному щасливий татусь вирішив зробити сюрприз своїй дружині, яка подарувала йому доньку.

Світлини оригінального привітання розмістили в спільноті «Типове Рівне», пише "Рівне media".

Новоспечений батько приїхав під стіни Рівненського пологового будинку на прикрашеному м’якими іграшками автомобілі. Окрім іграшок, молодий батько прикрасив автомобіль надписом «Щасливий татусь» та організував для своє дружини невелике шоу з живими серцями.

У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО
У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО
У Рівному чоловік оригінально привітав дружину з народженням доньки. ФОТО



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Теги: Рівне, оригінальне привітання, новоспечений батько
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