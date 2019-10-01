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Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко

Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.

Про це повідомляє Українська правда

У своєму Telegram-каналі Гончарук повідомив: «Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок.

207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави».

У мінсоцполітики "Українській правді" уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.

Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».

Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.

В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.

Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.

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Теги: Гончарук, Порошенко, винагорода
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