Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко
Сьогодні, 19:40
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.
Про це повідомляє Українська правда
У своєму Telegram-каналі Гончарук повідомив: «Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок.
207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави».
У мінсоцполітики "Українській правді" уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.
Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.
Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».
Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.
В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.
Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда
У своєму Telegram-каналі Гончарук повідомив: «Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок.
207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави».
У мінсоцполітики "Українській правді" уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.
Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.
Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».
Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.
В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.
Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко
Сьогодні, 19:40
Яку банкноту найчастіше підробляли на Волині
Сьогодні, 19:10
Де на Волині не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00
Медіа