Гончарук похвалився, що запроваджує винагороду, яку ввів Порошенко

Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.



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У своєму Telegram-каналі Гончарук повідомив: «Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок.



207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави».



У мінсоцполітики "Українській правді" уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.



Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.



Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».



Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.



В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.



Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.



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