Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер очікується хмарна з проясненнями погода.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 3-5º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 3-5º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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