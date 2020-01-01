Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 лютого





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Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.



У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 3-5º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується хмарна з проясненнями погода.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 3-5º тепла.

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