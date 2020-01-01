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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 лютого
У Волинській області у четвер очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 3-5º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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