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У Луцьку два будинки – без гарячої води

У Луцьку два будинки – без гарячої води
У Луцьку у зв'язку з витоками на мережах водопостачання без гарячої води залишилося два будинки в різних районах міста.

Про це повідомляє КП "Луцьктепло".

Відтак, відсутнє гаряче водопостачання у будинку на проспекті Відродження, 18-а та на вулиці Грабовського, 3.

Аварійно-відновлювальні роботи на ділянках трубопроводів виконуватимуться завтра, 27 лютого. Характер витоків дозволяє розраховувати на виконання робіт впродовж одного дня.

Відновлення послуги з постачання гарячої води - після завершення робіт.

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Теги: Луцьк, аварія, гаряча вода
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