У Луцьку два будинки – без гарячої води





Про це повідомляє



Відтак, відсутнє гаряче водопостачання у будинку на проспекті Відродження, 18-а та на вулиці Грабовського, 3.



Аварійно-відновлювальні роботи на ділянках трубопроводів виконуватимуться завтра, 27 лютого. Характер витоків дозволяє розраховувати на виконання робіт впродовж одного дня.



Відновлення послуги з постачання гарячої води - після завершення робіт.

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