У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 20:55
У Луцьку у зв'язку з витоками на мережах водопостачання без гарячої води залишилося два будинки в різних районах міста.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Відтак, відсутнє гаряче водопостачання у будинку на проспекті Відродження, 18-а та на вулиці Грабовського, 3.
Аварійно-відновлювальні роботи на ділянках трубопроводів виконуватимуться завтра, 27 лютого. Характер витоків дозволяє розраховувати на виконання робіт впродовж одного дня.
Відновлення послуги з постачання гарячої води - після завершення робіт.
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Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Відтак, відсутнє гаряче водопостачання у будинку на проспекті Відродження, 18-а та на вулиці Грабовського, 3.
Аварійно-відновлювальні роботи на ділянках трубопроводів виконуватимуться завтра, 27 лютого. Характер витоків дозволяє розраховувати на виконання робіт впродовж одного дня.
Відновлення послуги з постачання гарячої води - після завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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