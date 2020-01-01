Чи готова Волинська обласна інфекційна лікарня приймати людей з підозрою на коронавірус. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Волинську обласну інфекційну лікарню перевірили на готовність приймати людей у разі поширення коронавірусної інфекції
Лікарню відвідала заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, аби перевірити стан готовності головного інфекційного закладу регіону, який при необхідності використовуватимуть для прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської обласної ради.
Як відомо, в Україні не зафіксували жодного випадку COVID-19, але в області вживають усіх профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу на територію України.
Так, на Волині визначили два медичних заклади, які готові до роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом – це обласна інфекційна лікарня та перинатальний центр, куди зможуть звертатися вагітні.
Як розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський, у закладі наявна достатня кількість усіх необхідних індивідуальних засобів захисту, яких вистачить на перші дні боротьби з хворобою. Також в медзакладі підготували 4 спеціальні бокси та 10 ліжкомісць для ізоляції пацієнтів із підозрою на хворобу та тих, у кого наявність гострої респіраторної інфекції спричиненої коронавірусом буде підтверджена.
«У нас наявні ізольовані бокси для госпіталізації можливо інфікованих, з відповідною ізольованою вентиляційною системою. Окрім того, наявні засоби індивідуального захисту для персоналу. Також при інфекційній лікарні є відділення інтенсивної терапії, де є апарати штучної вентиляції легень, є кисневі концентратори, які у разі необхідності використовуватимуть. Ну і, звичайно, є усі необхідні засоби дезінфекції», - розповів Руслан Морочковський.
Окрім цього, усі працівники лікарні, включаючи молодший медичний персонал, пройшли відповідний інструктаж, тож знають правильний алгоритм дій при загостренні ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лікарню відвідала заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, аби перевірити стан готовності головного інфекційного закладу регіону, який при необхідності використовуватимуть для прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської обласної ради.
Як відомо, в Україні не зафіксували жодного випадку COVID-19, але в області вживають усіх профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу на територію України.
Так, на Волині визначили два медичних заклади, які готові до роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом – це обласна інфекційна лікарня та перинатальний центр, куди зможуть звертатися вагітні.
Як розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський, у закладі наявна достатня кількість усіх необхідних індивідуальних засобів захисту, яких вистачить на перші дні боротьби з хворобою. Також в медзакладі підготували 4 спеціальні бокси та 10 ліжкомісць для ізоляції пацієнтів із підозрою на хворобу та тих, у кого наявність гострої респіраторної інфекції спричиненої коронавірусом буде підтверджена.
«У нас наявні ізольовані бокси для госпіталізації можливо інфікованих, з відповідною ізольованою вентиляційною системою. Окрім того, наявні засоби індивідуального захисту для персоналу. Також при інфекційній лікарні є відділення інтенсивної терапії, де є апарати штучної вентиляції легень, є кисневі концентратори, які у разі необхідності використовуватимуть. Ну і, звичайно, є усі необхідні засоби дезінфекції», - розповів Руслан Морочковський.
Окрім цього, усі працівники лікарні, включаючи молодший медичний персонал, пройшли відповідний інструктаж, тож знають правильний алгоритм дій при загостренні ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Mercedes «влетів» в Opel», - учасник аварії в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 22:10
Луцьке підземелля прикрасили картинами. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Чи готова Волинська обласна інфекційна лікарня приймати людей з підозрою на коронавірус. ФОТО
Сьогодні, 21:22
У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 20:55
Волинянину за крадіжку велосипеда «впаяли» штраф
Сьогодні, 20:40
Медіа