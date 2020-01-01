Чи готова Волинська обласна інфекційна лікарня приймати людей з підозрою на коронавірус. ФОТО

Волинську обласну інфекційну лікарню перевірили на готовність приймати людей у разі поширення коронавірусної інфекціїЛікарню відвідала заступниця голови облдержадміністрації, аби перевірити стан готовності головного інфекційного закладу регіону, який при необхідності використовуватимуть для прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус, - про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської обласної ради.Як відомо, в Україні не зафіксували жодного випадку COVID-19, але в області вживають усіх профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу на територію України.Так, на Волині визначили два медичних заклади, які готові до роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом – це обласна інфекційна лікарня та перинатальний центр, куди зможуть звертатися вагітні.Як розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні, у закладі наявна достатня кількість усіх необхідних індивідуальних засобів захисту, яких вистачить на перші дні боротьби з хворобою. Також в медзакладі підготували 4 спеціальні бокси та 10 ліжкомісць для ізоляції пацієнтів із підозрою на хворобу та тих, у кого наявність гострої респіраторної інфекції спричиненої коронавірусом буде підтверджена.«У нас наявні ізольовані бокси для госпіталізації можливо інфікованих, з відповідною ізольованою вентиляційною системою. Окрім того, наявні засоби індивідуального захисту для персоналу. Також при інфекційній лікарні є відділення інтенсивної терапії, де є апарати штучної вентиляції легень, є кисневі концентратори, які у разі необхідності використовуватимуть. Ну і, звичайно, є усі необхідні засоби дезінфекції», - розповів Руслан Морочковський.Окрім цього, усі працівники лікарні, включаючи молодший медичний персонал, пройшли відповідний інструктаж, тож знають правильний алгоритм дій при загостренні ситуації.