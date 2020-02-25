На Волині машиніст, причетний до крадіжки дизпалива, продовжує працювати. ФОТО





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Нагадаємо, під час зливу дизельного пального з вантажного потяга сполучення «Володимир-Волинський–Устилуг» та його перевантаження до транспортного засобу було викрито трьох осіб. За попередніми даними сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.



Як відомо з ухвали, 25 липня близько 4-ї ранку з тепловозу «Локомотивного депо Ковель» скачали 500 літрів пального. Згідно з експертизою, привласненого дизельного пального злили на 13 965 гривень. Паливо співробітники депо упакували в 10 поліетиленових мішків, які приготували заздалегідь.



За годину, вже о 5-й ранку поблизу села Овадне Володимир-Волинського району, машиніст зупинив тепловоз. З локомотива вивантажили мішки з дизельним пальним, для передачі співучасникам злочину.



5 лютого 2020 року машиністому тепловозу відокремленого підрозділу «Локомотивного депо Ковель ТЧ-7» оголосили про підозру у скоєнні «криміналу» передбаченого частиною 3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою осіб).



Старший слідчий слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області подав до суду клопотання про відсторонення від посади машиніста тепловозу.



Світлина від Управління захисту економіки у Волинській області.

Фото зі сторінки Управління захисту економіки у Волинській області з місця затримання.

Він пояснив, що підозрюваний «може продовжувати свою злочинну діяльність, знищити чи підробити речі і документи…,перешкоджати кримінальному провадженню шляхом схиляння свідків та третіх осіб додачі неправдивих показів в ході досудового розслідування».

Втім такий аргумент суд визнав лише припущеннями, тому й відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.



Машиністу загрожує позбавлення волі на строк до восьми років за вчинення важкого злочину.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Машиніст «Локомотивного депо Ковель», якого спіймали на крадіжці палива з тепловозу, продовжуватиме працювати на займаній посаді.Про це інформує «Княжий Град» , посилаючись на ухвалу Луцького міськрайонного суду.Нагадаємо, під час зливу дизельного пального з вантажного потяга сполучення «Володимир-Волинський–Устилуг» та його перевантаження до транспортного засобу було викрито трьох осіб. За попередніми даними сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.Як відомо з ухвали, 25 липня близько 4-ї ранку з тепловозу «Локомотивного депо Ковель» скачали 500 літрів пального. Згідно з експертизою, привласненого дизельного пального злили на 13 965 гривень. Паливо співробітники депо упакували в 10 поліетиленових мішків, які приготували заздалегідь.За годину, вже о 5-й ранку поблизу села Овадне Володимир-Волинського району, машиніст зупинив тепловоз. З локомотива вивантажили мішки з дизельним пальним, для передачі співучасникам злочину.5 лютого 2020 року машиністому тепловозу відокремленого підрозділу «Локомотивного депо Ковель ТЧ-7» оголосили про підозру у скоєнні «криміналу» передбаченого частиною 3 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою осіб).Старший слідчий слідчого управління Головного управління Нацполіції у Волинській області подав до суду клопотання про відсторонення від посади машиніста тепловозу.Світлина від Управління захисту економіки у Волинській області.Фото зі сторінки Управління захисту економіки у Волинській області з місця затримання.Він пояснив, що підозрюваний «може продовжувати свою злочинну діяльність, знищити чи підробити речі і документи…,перешкоджати кримінальному провадженню шляхом схиляння свідків та третіх осіб додачі неправдивих показів в ході досудового розслідування».Втім такий аргумент суд визнав лише припущеннями, тому й відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.Машиністу загрожує позбавлення волі на строк до восьми років за вчинення важкого злочину.Триває слідство.

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