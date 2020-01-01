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Луцьке підземелля прикрасили картинами. ФОТО

Луцьке підземелля прикрасили картинами. ФОТО
У луцькому підземеллі, яке знаходиться під костелом Святих апостолів Петра і Павла розвісили картини.

26 лютого, працівники Державного історико-культурного заповідника виконували господарчі роботи у підземеллі, а також встановии зображення, які доповнюють атмосферу середньовічних приміщень, - йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку у фейсбуці.

"Погляньте і Ви на цей автентичний колорит підземелля під кафедральним костелом Святих Апостолів Петра і Павла", - йдеться у дописі.

Крім цього, на світлинах можна побачити фрагменти із виставки матеріалів віднайдених у приміщеннях, яка діє у одній із залів підземелля.


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Теги: Луцьк, підземелля, культура
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