Луцьке підземелля прикрасили картинами. ФОТО

У луцькому підземеллі, яке знаходиться під костелом Святих апостолів Петра і Павла розвісили картини.26 лютого, працівники Державного історико-культурного заповідника виконували господарчі роботи у підземеллі, а також встановии зображення, які доповнюють атмосферу середньовічних приміщень, - йдеться на сторінці Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку у фейсбуці."Погляньте і Ви на цей автентичний колорит підземелля під кафедральним костелом Святих Апостолів Петра і Павла", - йдеться у дописі.Крім цього, на світлинах можна побачити фрагменти із виставки матеріалів віднайдених у приміщеннях, яка діє у одній із залів підземелля.