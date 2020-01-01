«Mercedes «влетів» в Opel», - учасник аварії в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 22:10
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох іномарок - Mercedes та Opel.
Аварія сталася надвечір, 26 лютого, - пише ІА "Конкурент", посилаючись на слова власника автомобіля Opel.
Зі слів чоловіка, його батьки на сірому Opel поверталися з Княгининка до Луцька. На перехресті при повороті з вулиці Ковельської на Чернишевського зупинились через червоне світло на світлофорі. Невдовзі включилось зелене світло, і водій Opel почав рушати, однак у цей час у нього влетів Mercedes, який теж їхав зі сторони Княгининка. Швидкість "мерса" на момент створення ДТП наразі не відома, однак, за словами постраждалих, автомобіль рухався зі швидкістю не менше 100 км/год.
Постраждалі також стверджують, що водій начебто на підпитку і, швидше за все, заснув за кермом. Наразі на місці працює патрульна поліція, очікують слідчо-оперативну групу.
За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП серйозно не постраждав. Обидва легковики отримали значні механічні ушкодження. Деталі – згодом
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Аварія сталася надвечір, 26 лютого, - пише ІА "Конкурент", посилаючись на слова власника автомобіля Opel.
Зі слів чоловіка, його батьки на сірому Opel поверталися з Княгининка до Луцька. На перехресті при повороті з вулиці Ковельської на Чернишевського зупинились через червоне світло на світлофорі. Невдовзі включилось зелене світло, і водій Opel почав рушати, однак у цей час у нього влетів Mercedes, який теж їхав зі сторони Княгининка. Швидкість "мерса" на момент створення ДТП наразі не відома, однак, за словами постраждалих, автомобіль рухався зі швидкістю не менше 100 км/год.
Постраждалі також стверджують, що водій начебто на підпитку і, швидше за все, заснув за кермом. Наразі на місці працює патрульна поліція, очікують слідчо-оперативну групу.
За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП серйозно не постраждав. Обидва легковики отримали значні механічні ушкодження. Деталі – згодом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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