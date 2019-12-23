Житомирські копи, кінологи та нацгвардійці шукають підлітка, який зник 5 днів тому. ФОТО, ВІДЕО

На Житомирщині триває пошукова операція зі встановлення місця знаходження неповнолітнього хлопця, який зник 5 днів тому.Поліцейські разом з громадою "прочесали" уже значну територію, у тому числі самого села та довколишню місцевість, - йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Житомирській області.Поліцейські встановили, що востаннє хлопця бачили увечері 21 лютого у районному центрі, де він відпочивав із товаришами. За словами молодих людей, хлопець мав намір діставатися додому. Однак до села він так і не повернувся ні того ж дня, ані наступного. Телефонний зв'язок із хлопцем також увірвався.Пошукові заходи поліції почались одразу після того, як про зникнення хлопця повідомила мати. За зібраними свідченнями від жінки та товаришів юнака стало відомо, що він не міг самостійно виїхати за межі району, бо не мав при собі ані грошей, ані жодних документів."До відпрацювання райцентру, села, де юнак проживав, довколишньої місцевості наразі залучені значні сили. Близько сотні людей уже третій день поспіль крок за кроком прочісують визначену територію. До пошуків, окрім працівників Хорошівського та сусідніх територіальних підрозділів поліції, залучені кінологи, у тому числі курсанти Житомирського навчального центру, бійці роти поліції особливого призначення, нацгвардійці, рятувальники і місцева громада. Станом на 17 годину 26 лютого пошуки тривають", - прокоментував заступник начальника ГУНП ЖитомирщиниНагадаємо, Хорошівським відділенням поліції розшукується 16-річний Дмитро Степарук, який 21 лютого пішов з дому і донині його місцезнаходження невідоме.: середнього зросту, темне волосся, на правій щоці має родиму пляму.Був одягнений у чорний спортивний костюм, сіру куртку, чорні кросівки.Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Дмитра Степарука, повідомте за номерами телефонів (096) 812 79 51, (0414) 532102, на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.