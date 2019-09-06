На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО





Про це на сторінці Громадської організації села Зимне «Спілка ветеранів війни і громада» написав її очільник Олександр Сорочук.



Олександр Сорочук повідомив, що проект рекраційного комплексу створив відомий архітектор Андрій Гнатюк.



"Приблизно так має виглядати територія проведення дозвілля дітей та дорослих. Найблищим часом буде представлене відео рекреації, також робота Андрія Гнатюка", - йдеться у дописі.







В коментарі виданню



“Це має бути рекреаційна зона для відпочинку населення, не обов’язково сільського. В планах – організовувати там змагання зі спортивної риболовлі. Це діло багато хто полюбляє, але буде лишень спортивна через те, що водойма невелика, орієнтовно 20 сотих. Якщо дозволити звичайну – через місяць там нічого не лишиться. Основна маса рибалок зацікавлені у процесі, а не в результаті, це більше цікавить браконьєрів. Це, в тому числі, і реабілітація для військових побратимів”, – розповідає чоловік.





Олександр Сорочук, зазначив, що проект втілюється за рахунок членських внесків та спонсорської допомоги місцевих фермерів, які допомагають технікою, пальним.



“Якщо ми знайдемо кошти на закупівлю матеріалів на альтанки цього року, буде чудово. Вже на Покрову, на 14-те жовтня, День захисника України вже плануємо відкривати, але це ще обговорюється”, – каже голова спілки.



За його словами, детального розрахунку кошторису він ще не проводив, проте на реалізацію цього проєкту потрібно буде приблизно 300 тисяч гривень.



“І це за умови, якщо це будуть кошти на матеріали, на техніку, а роботи проводитимемо самі. Стараємось будувати силами організації, економимо. Хлопці, чоловіки, які можуть працювати. Робота по факту, це половина вартості. Над втіленням проєкту залучена команда приблизно з 30-ти чоловік. В нас не обов’язково всі атовці: є люди, які взагалі в армії не служили, але бажають приймати участь в громадській діяльності, робити щось. Організація так і названа, вона не тільки для колишніх військових, а і для звичайних людей, які виявляють бажання допомагати армії. Сільська рада підтримує нас у реалізації проєкту, голова також є членом спілки”, – зазначив Олександр Сорочук.



Він розповів, що раніше на місці рекреакційної зони був колгоспний торф’яник:



“Так воно і лишилося, тільки що його вже затягнуло. Поросло все корчами, деревами, і якось воно самооблагородилося. Нам довелося тільки розчистити і вирубати корчі, і трішки розчистити саму водойму. З кожним кроком реалізації ми бачимо, що не дарма продовжуємо старатися”, - сказав очільник громадської організації та попросив відвідувачів не смітити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району силами атовців, громади та меценатів на місці занедбаного колгоспного торф’яника створюють рекреаційний комплекс "Атошник".Про це на сторінці Громадської організації села Зимне «Спілка ветеранів війни і громада» написав її очільникОлександр Сорочук повідомив, що проект рекраційного комплексу створив відомий архітектор Андрій Гнатюк."Приблизно так має виглядати територія проведення дозвілля дітей та дорослих. Найблищим часом буде представлене відео рекреації, також робота Андрія Гнатюка", - йдеться у дописі.В коментарі виданню БУГ Олександр Сорочук розповів, що ідея створення відпочинкової зони у селі – ідея спілки.“Це має бути рекреаційна зона для відпочинку населення, не обов’язково сільського. В планах – організовувати там змагання зі спортивної риболовлі. Це діло багато хто полюбляє, але буде лишень спортивна через те, що водойма невелика, орієнтовно 20 сотих. Якщо дозволити звичайну – через місяць там нічого не лишиться. Основна маса рибалок зацікавлені у процесі, а не в результаті, це більше цікавить браконьєрів. Це, в тому числі, і реабілітація для військових побратимів”, – розповідає чоловік.Олександр Сорочук, зазначив, що проект втілюється за рахунок членських внесків та спонсорської допомоги місцевих фермерів, які допомагають технікою, пальним.“Якщо ми знайдемо кошти на закупівлю матеріалів на альтанки цього року, буде чудово. Вже на Покрову, на 14-те жовтня, День захисника України вже плануємо відкривати, але це ще обговорюється”, – каже голова спілки.За його словами, детального розрахунку кошторису він ще не проводив, проте на реалізацію цього проєкту потрібно буде приблизно 300 тисяч гривень.“І це за умови, якщо це будуть кошти на матеріали, на техніку, а роботи проводитимемо самі. Стараємось будувати силами організації, економимо. Хлопці, чоловіки, які можуть працювати. Робота по факту, це половина вартості. Над втіленням проєкту залучена команда приблизно з 30-ти чоловік. В нас не обов’язково всі атовці: є люди, які взагалі в армії не служили, але бажають приймати участь в громадській діяльності, робити щось. Організація так і названа, вона не тільки для колишніх військових, а і для звичайних людей, які виявляють бажання допомагати армії. Сільська рада підтримує нас у реалізації проєкту, голова також є членом спілки”, – зазначив Олександр Сорочук.Він розповів, що раніше на місці рекреакційної зони був колгоспний торф’яник:“Так воно і лишилося, тільки що його вже затягнуло. Поросло все корчами, деревами, і якось воно самооблагородилося. Нам довелося тільки розчистити і вирубати корчі, і трішки розчистити саму водойму. З кожним кроком реалізації ми бачимо, що не дарма продовжуємо старатися”, - сказав очільник громадської організації та попросив відвідувачів не смітити.

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